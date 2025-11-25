Cảnh báo thiên tai: “Mưa 300mm, 500mm hay 700 mm sẽ gây ngập đến đâu?” (Ngày Nay) - Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khốc liệt, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng mô phỏng rủi ro ngập lụt và sạt lở theo từng vùng, từng cấp độ hoàn thiện để phục vụ cảnh báo chủ động.

Thiên tai khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 85.100 tỷ đồng (Ngày Nay) - Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt đã khiến 409 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính trên 85.099 tỷ đồng. Dự báo thời gian tới, thiên tai vẫn còn phức tạp.

Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV (Ngày Nay) - Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; hơn 68% ca nhiễm HIV mới được phát hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh; lây nhiễm tăng cao ở nhóm nam chuyển giới, nhóm MSM.

Nhà Trắng tuyên bố không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn (Ngày Nay) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mới đây cho biết Mỹ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt chiến tranh của Nga.

Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh (Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 .

Vùng lũ Phú Yên: Phơi lúa trong mưa (Ngày Nay) -Với những người ở thành phố như tôi, không thể tưởng tượng được trên nhiều con đường làng ở Phú Yên (cũ) vẫn không ngớt mưa gió lúc này, người dân lại đang phơi lúa bị nhấn chìm trong nước bạc trong trận lũ vừa qua. Họ phơi lúa bằng hy vọng chứ không phải bằng nắng trời, với ước mong cứu vớt được chút công sức sau một vụ mùa.

WHO đồng hành cùng Việt Nam, kêu gọi lệnh cấm với sản phẩm thuốc lá mới (Ngày Nay) - Tiến sỹ Pratt khẳng định WHO cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc kêu gọi xây dựng một cách tiếp cận pháp lý toàn diện và nhất quán để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân Việt Nam.

Hà Nội: Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao (Ngày Nay) - Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 5.609 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2024 (7.239/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và Ukraine (Ngày Nay) - Mỹ và Ukraine mới đây thông báo đã xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và điều chỉnh” nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Khuôn khổ này được cho là dựa trên một kế hoạch trước đó do Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo, từng gây tranh cãi vì bị đánh giá là có lợi cho Moskva.