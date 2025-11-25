Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 10 độ C, miền Trung tiếp tục có mưa dông

(Ngày Nay) - Đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn về miền Bắc, kéo nhiệt độ giảm, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trong khi đó, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 25/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, chiều và đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12 - 15 độ C.

Ngày và đêm 26/11, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, riêng vùng núi 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C, riêng vùng núi 14 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C; nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm tại khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ. Sạt lở đất ở sườn dốc.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Từ đêm 25/11 gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6m

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5m.