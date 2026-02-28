Bầu cử Quốc hội và HĐND: Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô cam kết đổi mới vì dân

(Ngày Nay) - Tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, đặc biệt là không gian đô thị ven sông Hồng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Nguồn: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội)
Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI khẳng định cam kết đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
Cam kết hành động, bám sát thực tiễn
Chiều 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031)-Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.
Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại phường Việt Hưng và kết nối trực tuyến đến các phường: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng.
Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; khẳng định nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào nhiều nội dung cử tri quan tâm như: Hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; nâng cao chất lượng quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị; bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển Thủ đô.
Các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm các quyết sách được ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân.
Phát biểu tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cho rằng nội dung được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và gắn với những vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, chăm lo đời sống nhân dân.
Đặc biệt, cử tri quan tâm đến định hướng phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm; phát triển đô thị hai bên sông Hồng; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số; xử lý căn cơ 5 điểm nghẽn gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm.
Hoàn thiện thể chế, tạo đột phá phát triển
Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trao đổi về nhóm vấn đề hoàn thiện thể chế và quy hoạch Thủ đô, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, đặc biệt là không gian đô thị ven sông Hồng.
Thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị về định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn 100 năm; trong đó, Trung ương thống nhất cần cơ chế, thể chế vượt trội, cho phép thí điểm có kiểm soát các chính sách mới nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho Thủ đô bứt phá.
Thành phố đang triển khai sửa đổi Luật Thủ đô, hợp nhất các quy hoạch đã phê duyệt và bổ sung các nội dung mới, hướng tới hình thành cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, khai thác đồng bộ không gian ngầm, không gian trên cao, tăng cường liên kết vùng Thủ đô.
Đối với không gian đô thị sông Hồng, Hà Nội xác định bảo đảm an toàn, môi trường xanh, mật độ dân cư hợp lý, phát triển bền vững; quy hoạch được công khai để người dân giám sát, tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục.
Về xử lý "5 điểm nghẽn," Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đã phân công rõ cơ quan chủ trì từng lĩnh vực; thực hiện giao ban hằng tuần để đánh giá tiến độ; áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý; bảo đảm phân cấp rõ ràng, không để phát sinh phức tạp.
Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển Thủ đô, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đã đồng bộ thiết bị đầu cuối cho 126 xã, phường; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; vừa ra mắt Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội và sẽ tiếp tục hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y sinh và năng lượng mới.
Trong chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: “Với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy và là đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nếu trúng cử, tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố luôn gương mẫu, tích cực đóng góp hữu hiệu vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, phát huy vai trò trung tâm của Quốc hội trong thể chế hóa đường lối của Đảng, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và kiến tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước trong thời kỳ mới”.
