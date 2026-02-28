Bầu cử Quốc hội và HĐND: Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô cam kết đổi mới vì dân

Nhiều chính sách kinh tế quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2026 (Ngày Nay) - Từ tháng 3/2026, nhiều luật, nghị định, thông tư quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như quy hoạch, đầu tư, công nghệ, bất động sản, tài chính – ngân hàng, tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Tạm đình chỉ giáo viên không ngăn chặn học sinh có hành vi "liếm đất" (Ngày Nay) - Khi trao đổi bài học về giữ gìn vệ sinh chung, một số học sinh nêu phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít” để trả lời, giáo viên đã nói “thế thì thử đi” và một số học sinh cúi xuống thực hiện.

Chủ động nguồn cung xăng dầu, bảo đảm ổn định thị trường trong mọi tình huống (Ngày Nay) - Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, duy trì dự trữ và bảo đảm cung ứng ổn định cho thị trường trong nước.

Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp thu nhập (Ngày Nay) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Cơ quan thuế hướng dẫn 3 bước đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản (Ngày Nay) - Cơ quan thuế vừa hướng dẫn người nộp thuế về hồ sơ, quy trình đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản và đăng ký mã số thuế người phụ thuộc.

"Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về phòng chống bệnh sốt rét" (Ngày Nay) - Trong 3 năm gần đây, mỗi năm tại Việt Nam chỉ còn khoảng 400-500 ca bệnh và vài ca tử vong, bệnh còn rải rác ở một số xã; 26 tỉnh, thành, không còn sốt rét nội địa.

Bất chấp phán quyết của tòa, chính quyền Mỹ tìm cách giữ lại số tiền thuế đã thu (Ngày Nay) - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gấp rút xây dựng các chiến lược pháp lý nhằm cho phép chính phủ giữ lại hàng tỷ USD tiền thuế quan mà Tòa án Tối cao cho rằng đã bị thu trái pháp luật.

Khai hội Văn hóa - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (Ngày Nay) - Tối 27/2, tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai hội Văn hóa - Du lịch Thành phố năm 2026 với chủ đề "Khởi sắc tinh hoa".

"Viên nang thời gian" 99 triệu năm hé lộ nguồn gốc của bệnh u xương (Ngày Nay) - Mới đây, một nhóm các nhà cổ sinh vật học quốc tế đã phát hiện bằng chứng đầu tiên từng được ghi nhận về khối u xương trong hóa thạch thằn lằn được bảo tồn trong hổ phách, có niên đại khoảng 99 triệu năm. Phát hiện này giúp mở ra cơ hội tìm hiểu hiếm hoi về nguồn gốc cổ xưa của bệnh tật.