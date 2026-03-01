Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng

Rộn ràng khai hội thơ Nguyên tiêu tại TPHCM (Ngày Nay) -Sáng 1/3 trong khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM.

Cú hích số hóa thị trường bất động sản từ gắn mã định danh (Ngày Nay) - Quy định từ ngày hôm nay 1/3/2026, bất động sản sẽ được gắn mã định danh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ, động thái này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn có thể định hình lại cách thị trường vận hành trong dài hạn.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người cộng sản kiên trung, niềm tự hào của quê hương núi Ấn, sông Trà (Ngày Nay) - Quảng Ngãi - “vùng đất địa linh nhân kiệt” đã sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước, tướng lĩnh quân sự, lãnh tụ cách mạng, trí thức lớn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người con ưu tú nhất của quê hương “núi Ấn, sông Trà”.

Các Đại sứ quán Việt Nam tại Vùng Vịnh ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân (Ngày Nay) - Trong bối cảnh xung đột quân sự ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung Đông, ngày 28/2, các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Vùng Vịnh đã ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam.

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông (Ngày Nay) - Ngày 28/2, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

Cảnh sát biển bước vào mùa huấn luyện 2026 (Ngày Nay) - Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế và địa bàn hoạt động; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Bắc Bộ có mưa dông, nhiều khu vực chuyển nắng nóng trong ngày 1/3 (Ngày Nay) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 1/3, thời tiết các vùng duy trì nền nhiệt khá cao; chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào, dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk (Ngày Nay) - Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Lễ hội Lim (Ngày Nay) - Danh hiệu là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc của lễ hội, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản được nuôi dưỡng từ lòng dân.