Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng

(Ngày Nay) - Sáng 1/3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 2026), tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 1

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày hình ảnh và hiện vật về Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 6
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trồng cây tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dương Giang
