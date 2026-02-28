Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc

Mỹ, Israel đã chuẩn bị nhiều tháng trước chiến dịch tấn công Iran (Ngày Nay) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã lên kế hoạch chung và phối hợp chặt chẽ trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn công Iran.

Trung Đông trước ngưỡng xung đột công nghệ cao (Ngày Nay) - Một cuộc chiến mới có sự tham gia của Mỹ, Israel và Iran - nếu bùng nổ - sẽ không còn được định hình bởi những đạo quân đông đảo hay các mũi tiến công chiếm giữ lãnh thổ theo cách truyền thống.

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk (Ngày Nay) - Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn làm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ngày Nay) - Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên. Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Tuyển sinh đại học 2026: Siết phương thức, nâng chuẩn đầu vào (Ngày Nay) - Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng đang tạo ra những thay đổi lớn trong cách các trường lựa chọn thí sinh và cách thí sinh xây dựng chiến lược xét tuyển. Các chuyên gia cho rằng, những điểm mới này không nhằm thu hẹp cơ hội vào đại học mà hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào, đảm bảo công bằng và cải thiện chất lượng đào tạo.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Quân chủng Hải quân (Ngày Nay) - Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhiều chính sách kinh tế quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2026 (Ngày Nay) - Từ tháng 3/2026, nhiều luật, nghị định, thông tư quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như quy hoạch, đầu tư, công nghệ, bất động sản, tài chính – ngân hàng, tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Tạm đình chỉ giáo viên không ngăn chặn học sinh có hành vi "liếm đất" (Ngày Nay) - Khi trao đổi bài học về giữ gìn vệ sinh chung, một số học sinh nêu phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít” để trả lời, giáo viên đã nói “thế thì thử đi” và một số học sinh cúi xuống thực hiện.

Chủ động nguồn cung xăng dầu, bảo đảm ổn định thị trường trong mọi tình huống (Ngày Nay) - Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, duy trì dự trữ và bảo đảm cung ứng ổn định cho thị trường trong nước.