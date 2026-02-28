Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc

Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3).
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Cùng dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ; tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động của Quân chủng Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy và đại diện cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng.
Ngời sáng thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”
Ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân cho biết trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngày 7/5/1955, Cục Phòng thủ bờ bể, tiền thân của Quân chủng Hải quân được thành lập.
Hơn 70 năm qua, Quân chủng Hải quân đã không ngừng phát triển, trưởng thành, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, có chiến công trở thành huyền thoại, như những kỳ tích của Quân đội và dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.
|Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng Hải quân đã ra quân đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, đánh đuổi tàu Ma-đốc ra khỏi vùng biển miền Bắc, bắn rơi máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ; cùng quân dân cả nước anh dũng chiến đấu, đánh bại 2 cuộc chiến tranh leo thang phá hoại và phong tỏa miền Bắc của đế quốc Mỹ; huấn luyện, sử dụng đặc công nước đánh địch trên chiến trường Cửa Việt-Đông Hà; mở Đường Hồ Chí Minh trên biển vận chuyển chi viện chiến trường miền Nam; tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và giải phóng quần đảo Trường Sa, các đảo Tây Nam, góp phần vào chiến thắng trọn vẹn, vĩ đại của dân tộc.
Sau ngày đất nước thống nhất, Quân chủng Hải quân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang tại nước bạn Lào và Campuchia.
Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, Quân chủng luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước và xử lý linh hoạt, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là những tình huống khó khăn phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, hoạt động kinh tế biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân đã tập trung xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh,” với đầy đủ các thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh-tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân. Nhiều loại phương tiện, vũ khí trang bị mới, hiện đại đã được đưa vào biên chế. Công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo được chú trọng; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn Quân chủng.
Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được Quân chủng Hải quân triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất cả trên bình diện song phương và đa phương, ưu tiên hợp tác với quân đội và hải quân các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống; không ngừng xây dựng lòng tin, nâng cao uy tín và vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim,” Quân chủng Hải quân luôn sát cánh cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng con tàu vượt qua sóng to, gió lớn, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đã trở thành biểu tượng cao đẹp, làm ngời sáng thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” thời kỳ mới.
Cùng với đó, Quân chủng Hải quân đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo (nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045), trong đó đẩy mạnh xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và huy động nguồn lực để xây dựng, bảo vệ biển đảo; xây dựng đặc khu Trường Sa thực sự “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân.”
Đồng chí Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Hải quân nhân dân Việt Nam đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh,” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Những chiến công oanh liệt, thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 70 năm qua và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) sẽ là hành trang, động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay thêm tự hào, vững tin cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Tiếp tục xây dựng Quân chủng Hải quân tinh, gọn, mạnh
Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Quân chủng Hải quân; chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Hải quân nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua.
|Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)