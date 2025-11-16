Cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân vụ "xe điên" tại Bucheon

(Ngày Nay) - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, liên quan vụ xe tải lao vào khu chợ truyền thống Jeil ở Bucheon, cách thủ đô Seoul khoảng 20 km về phía Tây Nam hôm 13/11, khiến 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương, cảnh sát nước này cho biết đây là vụ tai nạn khi tài xế đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh.

Theo lực lượng cảnh sát, chiếc xe tải 1 tấn do người đàn ông 67 tuổi điều khiển đã mất lái, lao xuyên qua lối đi hẹp của khu chợ. Trong số 21 nạn nhân, hai người là tiểu thương và 19 người còn lại là khách đi chợ. Tài xế được biết là mắc bệnh Moyamoya, một bệnh mạch máu não hiếm gặp. Trong quá trình điều tra, lúc đầu ông này đã khai với cảnh sát rằng căn bệnh này không liên quan đến việc lái xe và hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Tuy nhiên, sau đó, ông đã đổi lời khai, khi nói rằng vẫn đang dùng thuốc điều trị bệnh nhưng không đi khám trong thời gian gần đây vì bận công việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/11, Tòa án Incheon đã ban hành lệnh bắt giữ đối với người tài xế gây tai nạn với lý do có nguy cơ bỏ trốn.