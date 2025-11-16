Cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân vụ "xe điên" tại Bucheon

(Ngày Nay) - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, liên quan vụ xe tải lao vào khu chợ truyền thống Jeil ở Bucheon, cách thủ đô Seoul khoảng 20 km về phía Tây Nam hôm 13/11, khiến 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương, cảnh sát nước này cho biết đây là vụ tai nạn khi tài xế đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh.
Hiện trường vụ xe tải lao vào khu chợ truyền thống Jeil ở Bucheon, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh: Yonhap/AFP
Theo lực lượng cảnh sát, chiếc xe tải 1 tấn do người đàn ông 67 tuổi điều khiển đã mất lái, lao xuyên qua lối đi hẹp của khu chợ. Trong số 21 nạn nhân, hai người là tiểu thương và 19 người còn lại là khách đi chợ. Tài xế được biết là mắc bệnh Moyamoya, một bệnh mạch máu não hiếm gặp. Trong quá trình điều tra, lúc đầu ông này đã khai với cảnh sát rằng căn bệnh này không liên quan đến việc lái xe và hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Tuy nhiên, sau đó, ông đã đổi lời khai, khi nói rằng vẫn đang dùng thuốc điều trị bệnh nhưng không đi khám trong thời gian gần đây vì bận công việc.
Liên quan đến vụ việc, ngày 15/11, Tòa án Incheon đã ban hành lệnh bắt giữ đối với người tài xế gây tai nạn với lý do có nguy cơ bỏ trốn.
(Ngày Nay) - Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV phát vé xem phim miễn phí cho khán giả TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/11 tại ba cụm rạp: Galaxy Park Mall (Parc Mall, đường Tạ Quang Bửu), CGV Hùng Vương Plaza (đường Hồng Bàng) và Cinestar Hai Bà Trưng.
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết Grokipedia, bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển, chứa hàng nghìn trích dẫn từ các nguồn “đáng ngờ” hoặc “gây tranh cãi”, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của công cụ này.
(Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.
(Ngày Nay) - Mới đây tại Thái Nguyên, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch nông thôn gắn với tăng trưởng xanh” với sự tham dự của chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait.
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, hội nghị cấp bộ về nỗ lực chung nhằm phòng, chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông giữa Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
(Ngày Nay) - “Tò mò tò he” là workshop văn hoá dân gian do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào 6/12/2025. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người tham dự những giây phút thư giãn, sáng tạo và đầy hoài niệm thông qua nghệ thuật nặn tò he.
(Ngày Nay) - Trưa 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.
(Ngày Nay) - Ngày 15/11, Disney và YouTube TV thông báo đã đạt được thỏa thuận mới nhằm đưa trở lại các kênh như ABC và ESPN lên nền tảng truyền hình trực tuyến thuộc sở hữu Google, khép lại tình trạng gián đoạn kéo dài gần 2 tuần.
(Ngày Nay) - Theo báo cáo thường niên của hệ thống đánh giá giao thông toàn cầu TomTom Traffic Index, thủ đô Mexico City của Mexico hiện đứng đầu thế giới về mức độ ùn tắc giao thông khi người dân phải dành tới 152 giờ/năm để di chuyển trong tình trạng tắc nghẽn.