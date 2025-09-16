Cấp thiết đánh giá rủi ro và mức độ tổn thương bởi khí hậu tại các đô thị

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh phát triển đô thị nhanh và gia tăng dân số, việc xây dựng một phương pháp đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương khí hậu phù hợp với điều kiện của các đô thị là nhiệm vụ cấp thiết.

Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong bối cảnh phát triển đô thị nhanh và gia tăng dân số, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp hơn nảy sinh, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu.

Vì vậy, việc xây dựng một phương pháp đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương khí hậu phù hợp với điều kiện của các đô thị là nhiệm vụ cấp thiết, phục vụ quá trình hoạch định chính sách và đầu tư thích ứng hiệu quả. Đây cũng là cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao năng lực chống chịu, đảm bảo phát triển bền vững và bao trùm trong dài hạn của các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp tham vấn phục vụ xây dựng Hướng dẫn đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương khí hậu cho các đô thị Việt Nam, diễn ra sáng 16/9, ông Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức lớn trong thế kỷ XXI, tác động đáng kể đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến các khu vực trong lãnh thổ Việt Nam.

Ông Thắng nhấn mạnh kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư Kyoto vào tháng 9/2002, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành nội dung chính trong chương trình nghị sự phát triển của quốc gia. Việt Nam cũng đã cam kết ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và tăng khả năng phục hồi.

Trong nhiều năm qua, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là quan điểm xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Đặc biệt, với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP26), Việt Nam tiếp tục đặt ra mục tiêu phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải," ông Thắng thông tin.

Đối với các đô thị, ông Thắng nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị, cùng với tốc độ gia tăng dân số, các đô thị cũng sẽ phải đổi mặt với nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai đồng bộ các hoạt động phát triển đô thị trên cả nước gắn với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững đô thị nói chung, đô thị loại II nói riêng.

Với tư cách là cơ quan thực hiện Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II,” ông Thắng cho rằng cuộc họp tham vấn phục vụ xây dựng “Hướng dẫn đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương khí hậu cho các đô thị Việt Nam” là dịp để các chuyên gia, đơn vị sẽ cùng thảo luận về tính khả thi, phù hợp, và khả năng nhân rộng phương pháp trong thực tiễn quản lý đô thị.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tài liệu “Hướng dẫn đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu cho các đô thị ở Việt Nam” là công cụ giúp các bên liên quan nhận diện sớm rủi ro khí hậu, xác định các khu vực và nhóm dân cư dễ bị tổn thương, từ đó hỗ trợ ra quyết định trên cơ sở bằng chứng khoa học.

Kết quả nhận diện là nền tảng để chính quyền lập kế hoạch phát triển đô thị gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, thiết kế hạ tầng chống chịu, phân bổ nguồn lực hợp lý, đồng thời tận dụng hiệu quả các nguồn vốn quốc tế…

Ngoài ra, Hướng dẫn đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương khí hậu cho các đô thị Việt Nam còn góp phần lồng ghép các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là SDG 11 (Đô thị bền vững) và SDG 13 (Hành động khí hậu), đồng thời đáp ứng yêu cầu báo cáo khí hậu quốc gia (NDC - Đóng góp do quốc gia tự quyết định).

“Qua đó, tài liệu này không chỉ hỗ trợ công tác quản lý trong nước mà còn nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam trong các cam kết giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu,” đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.