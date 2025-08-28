Biến đổi khí hậu đe dọa "vũ khí tự nhiên" của cá mập

(Ngày Nay) - Tác giả chính của nghiên cứu nhận định răng cá mập, dù được cấu tạo từ các phosphat khoáng hóa cao độ, vẫn dễ bị ăn mòn trong điều kiện axit hóa đại dương tương lai.

Một nghiên cứu mới đây từ Đại học Heinrich Heine Düsseldorf, Đức đã cảnh báo về nguy cơ nghiêm trọng đối với sự sống còn của loài cá mập do tác động của hiện tượng axit hóa đại dương.

Theo đó, răng của loài cá mập có thể bị tổn thương nghiêm trọng trong môi trường nước biển axit hóa - một hệ quả tất yếu của biến đổi khí hậu trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với 16 chiếc răng nguyên vẹn của cá mập đen vây san hô trong hai môi trường nước biển khác nhau. Môi trường thứ nhất có độ pH 8,1 - tương đương điều kiện đại dương hiện tại, và môi trường thứ hai có độ pH 7,3 - mức dự báo của đại dương vào năm 2300.

Sau 8 tuần thí nghiệm, kết quả cho thấy những chiếc răng trong môi trường axit hóa cao đã xuất hiện nhiều dấu hiệu hư hại đáng kể như nứt, thủng, ăn mòn chân răng và xuống cấp tổng thể.

Đáng chú ý, chu vi răng trong môi trường này tăng trung bình 0,73 mm - gần gấp đôi so với răng trong điều kiện bình thường, phản ánh sự xuống cấp cấu trúc nghiêm trọng.

Tiến sỹ Maximilian Baum, tác giả chính của nghiên cứu nhận định: "Răng cá mập, dù được cấu tạo từ các phosphat khoáng hóa cao độ, vẫn dễ bị ăn mòn trong điều kiện axit hóa đại dương tương lai. Chúng là những vũ khí tiến hóa cao độ để cắt xé thịt, không phải để chống chọi với axit đại dương."

Mặc dù cá mập có khả năng tái tạo răng liên tục trong suốt đời, các nhà khoa học cảnh báo rằng cơ chế thích nghi tự nhiên này có thể không đủ để bù đắp tác động của việc tiếp xúc lâu dài với môi trường axit hóa.

Kể từ Cách mạng Công nghiệp, độ pH trung bình của nước biển bề mặt đã giảm 0,1 đơn vị.

Các dự báo cho thấy con số này có thể tiếp tục giảm xuống 7,3 vào năm 2300, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của nhiều loài sinh vật biển, trong đó có cả những kẻ săn mồi đỉnh cao như cá mập.