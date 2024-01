Chàng trai Pháp làm “đại sứ ẩm thực Việt Nam” trên mạng xã hội

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Từng bôn ba khắp thế giới, nhưng Will le Courageux, một kỹ sư IT người Pháp, không nghĩ mình sẽ gắn bó quá lâu với một mảnh đất nào. Thế nhưng chính cuộc sống yên bình cùng văn hóa ẩm thực độc đáo đã khiến Will le Courageux chọn Việt Nam là nơi “thả neo” cho tâm hồn mình.