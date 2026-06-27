Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Châu Âu hủy bỏ nhiều lễ hội trong năm nay

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhà chức trách nhiều nước châu Âu đã cấm bán rượu, đồng thời hủy hoặc hoãn hàng loạt lễ hội lớn vào cuối tuần trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm Tây Âu được dự báo sẽ dịch chuyển về phía Trung và Đông Âu trong ngày 26/6.
Châu Âu hủy bỏ nhiều lễ hội trong năm nay

Các cơ quan y tế tại Anh và Pháp cảnh báo hệ thống bệnh viện đang chịu áp lực lớn do nền nhiệt cao kéo dài và số ca gọi cấp cứu tăng đột biến. Dịch vụ Cứu thương London (Anh) cho biết, đợt nắng nóng cực đoan ngày 24/6 đã ghi nhận số cuộc gọi khẩn cấp cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Tại Pháp, Bộ Y tế thông báo số lượt nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng gấp 4 lần, trong khi số ca ngừng tim cũng tăng mạnh.

Tại Đức, nhiệt độ ở một số khu vực trong ngày 26/6 vượt 40 độ C, phá vỡ kỷ lục tháng 6 trước đó là 39,6 độ C. Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cho biết có tới 5 trạm quan trắc ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C.

Phần lớn Hà Lan cũng trong tình trạng báo động đỏ. Chính quyền khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, trong khi hầu hết trường học đã đóng cửa. Nhiều sự kiện, trong đó có lễ hội âm nhạc điện tử Defqon.1 kéo dài 4 ngày ở miền Trung, đã bị hủy bỏ.

Tây Ban Nha ghi nhận hàng chục ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi Pháp báo cáo nhiều trường hợp tử vong do đuối nước, cùng một số trẻ sơ sinh thiệt mạng do bị để trong ô tô dưới trời nắng nóng.

Trong khi thời tiết nóng bức đã phần nào dịu lại ở một số khu vực Tây Âu, nhiều nước Trung và Đông Âu vẫn cảnh báo nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Cộng hòa Séc và Hungary ban bố cảnh báo đỏ cho dịp cuối tuần khi nhiệt độ dự báo có thể lên tới 40 độ C. Các quốc gia khu vực Balkan cũng đang chuẩn bị cho những ngày thời tiết cực đoan sắp tới.

Tại Slovakia, nhiệt độ dự báo có thể lên tới 36 độ C. Chính quyền thủ đô Bratislava đã kéo dài giờ hoạt động của các bể bơi công cộng, đồng thời triển khai xe bồn cung cấp nước uống cho người dân. Tại Hungary, Thủ tướng Peter Magyar cho biết nhà chức trách nước này đang chuẩn bị hàng triệu túi nước uống để phân phát khi cần thiết, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm nước.

Trong khi đó, một số quốc gia Đông Âu chưa có kế hoạch hủy sự kiện lớn, song người dân đã hạn chế ra ngoài do thời tiết quá khắc nghiệt.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhà chức trách trên khắp châu Âu khuyến nghị người dân làm việc tại nhà khi có thể.

Theo tính toán của AFP dựa trên các dự báo, ít nhất 150 triệu người ở châu Âu phải hứng chịu nền nhiệt trên 35 độ C trong ngày 26/6. Khoảng 420 triệu người (tương đương gần 70% dân số châu Âu, không tính Thổ Nhĩ Kỳ) được dự báo sẽ trải qua mức nhiệt trên 30 độ C.

Các nhà khoa học cho rằng những đợt nắng nóng tái diễn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu do con người gây ra, và hiện tượng này được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn.

PV
Nắng nóng Cực đoan Đông Âu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa
Thủ phạm gia tăng nắng nóng ở châu Âu
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, các nhà khoa học cho rằng một thủ phạm ít ai ngờ tới có thể đang góp phần khuếch đại hiện tượng này: đó là vùng nước biển lạnh bất thường ở Bắc Đại Tây Dương, nằm ở phía Nam Iceland và Greenland.
Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát hoạt động giảng dạy liên quan ông Nguyễn Thành Nam
Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát hoạt động giảng dạy liên quan ông Nguyễn Thành Nam
(Ngày Nay) - Ngày 26/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3936/BGDĐT-GDDH yêu cầu các đơn vị đào tạo báo cáo việc mời, phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác tại cơ sở đào tạo đến thời điểm hiện tại.
Hoạt động khai thác tại mỏ đá Thế Thịnh. (Ảnh: Hoàng Anh)
Quảng Trị: Tìm tiếng nói chung giữa doanh nghiệp khai thác mỏ và người dân
(Ngày Nay) -  Giữa ngày hè tháng 6 oi ả , gió Lào thổi nóng rát qua các sườn núi Trường Sơn khiến những đám bụi từ hoạt động khai thác đá càng dễ phát tán. Tại các bản Khe Dây, Khe Ngang và thôn Rào Trù, câu chuyện về bụi, tiếng ồn từ các mỏ đá tiếp tục là chủ đề được người dân quan tâm.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.
Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề
(Ngày Nay) - Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu
(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.