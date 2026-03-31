Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

(Ngày Nay) - Ngày 30/3, Ủy ban Châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm chuẩn bị cho "sự gián đoạn kéo dài" đối với nguồn cung năng lượng từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Điều này phản ánh nỗi lo sợ ngày càng tăng tại châu Âu rằng cuộc chiến ở Trung Đông đang làm bùng phát một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu toàn diện.

Yêu cầu này, được đưa ra bởi Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen, phản ánh nỗi lo ngại rằng cuộc xung đột đang chuyển biến từ một vấn đề về giá cả sang một cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn diện, mang lại những hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.

Trong một bức thư gửi tới các bộ trưởng năng lượng quốc gia, ông Jorgensen cho biết các chính phủ nên cân nhắc "các biện pháp tiết kiệm nhu cầu tự nguyện, với sự chú ý đặc biệt đến lĩnh vực giao thông vận tải". Điều đó có thể đồng nghĩa với việc các chính phủ yêu cầu công dân lái xe hoặc di chuyển bằng đường hàng không ít hơn để tiết kiệm nhiên liệu cho các mục đích thiết yếu hơn.

Các bộ trưởng năng lượng châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 31/3 để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Trong thư, ông Jorgensen cho biết lĩnh vực giao thông vận tải của châu Âu đang phải đối mặt với chi phí tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung do ngành này phụ thuộc nặng nề vào Vùng Vịnh – nơi EU dựa vào để cung cấp hơn 40% lượng nhập khẩu nhiên liệu phản lực và dầu diesel. Ông nói thêm rằng sự thiếu hụt ngày càng trầm trọng do "khả năng cung ứng hạn chế của các nhà cung cấp thay thế và năng lực lọc dầu đối với các sản phẩm cụ thể trong nội bộ EU". Ông nói thêm rằng các quốc gia nên xem xét tác động xuyên biên giới của các biện pháp quốc gia nhằm duy trì sự gắn kết trên toàn EU.

Hiện tại, các nước châu Âu vẫn chưa kích hoạt các biện pháp tiết kiệm. Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, các chính phủ áp đặt lệnh phân phối xăng dầu và phát động các ngày "Chủ nhật không lái xe". Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra một danh sách các đề xuất nhằm giảm nhu cầu trong lần này, bao gồm khuyến khích làm việc tại nhà và hạ thấp giới hạn tốc độ trên đường cao tốc.

Bức thư được công bố trong bối cảnh hy vọng cuộc chiến tại Trung Đông sớm kết thúc ngày càng mong manh, khiến tình trạng thiếu hụt dài hạn ngày càng hiện hữu. Ông Jorgensen nhấn mạnh các nước EU nên "chuẩn bị kịp thời để dự phòng cho một sự gián đoạn tiềm tàng kéo dài".

Vị quan chức năng lượng cấp cao này cũng khuyến nghị các quốc gia tăng cường giám sát và chia sẻ thông tin, "trì hoãn các hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu không thiết yếu" và cân nhắc tăng cường áp dụng nhiên liệu sinh học để thay thế các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch.