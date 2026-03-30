Bộ Xây dựng triển khai tiết kiệm năng lượng và giao thông điện

(Ngày Nay) - Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Mục tiêu hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Ngày càng nhiều trạm xạc xe ô tô và trạm đổi pin với xe máy, xe đạp điện được xây dựng, tạo thuận tiện cho người sử dụng. (Ảnh minh hoạ)
Ngày càng nhiều trạm xạc xe ô tô và trạm đổi pin với xe máy, xe đạp điện được xây dựng, tạo thuận tiện cho người sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến tăng cường kiểm soát tiêu thụ tại công trình.

Chỉ thị số 09/CT-TTg, đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành, lĩnh vực, trong đó có xây dựng. Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhanh chóng quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án và hệ thống văn bản pháp luật để lồng ghép mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng đó, các đơn vị phải triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động thường xuyên; tăng cường kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng tại trụ sở làm việc và các công trình do mình quản lý - Bộ Xây dựng yêu cầu.

Đồng thời, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh, đô thị xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời tích hợp hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông điện.

Ngoài việc yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng điện tại những đô thị lớn, Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị chức năng đẩy mạnh giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới, qua đó giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn, Viện Khoa học công nghệ xây dựng cùng các đơn vị liên quan được giao rà soát, hoàn thiện và trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình sử dụng năng lượng hiệu quả trong năm 2026; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn liên quan đến công trình xanh và tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện quản lý đầu tư và chất lượng công trình, các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường áp dụng, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về sử dụng năng lượng; xây dựng cơ chế theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình tiêu thụ năng lượng trong các công trình…

Đối với lĩnh vực nhà ở và bất động sản sẽ được lồng ghép mạnh mẽ các mục tiêu tiết kiệm năng lượng vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; thúc đẩy áp dụng công trình xanh và nâng cao hiệu quả quản lý tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà.

Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất quy định tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện trong các dự án đô thị, bãi đỗ xe và công trình xây dựng; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng sạc trong đô thị.

Các đơn vị liên quan được giao tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện được các đơn vị báo cáo định kỳ hằng năm để Bộ Xây dựng tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo kịp thời.

