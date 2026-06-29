Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép

(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.

Tại huyện Bad Kreuznach (bang Rhineland-Palatinate), một vụ cháy rừng bùng phát ngày 27/6 trên sườn đồi gần Traisen, khu vực được xác định còn nhiều đạn dược chưa nổ. Các vụ nổ đã xảy ra tại hiện trường, buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 650 cư dân trong phạm vi bán kính 1 km quanh đám cháy. Chính quyền địa phương cho biết một khu trú ẩn khẩn cấp đã được thiết lập. Người cao tuổi, người mắc bệnh và các gia đình có trẻ nhỏ được hỗ trợ bố trí nơi lưu trú.

Lực lượng rà phá bom mìn đang liên tục đánh giá tình hình, trong khi đội cứu hỏa triển khai các hệ thống phun nước điều khiển từ xa nhằm hạn chế rủi ro cho nhân viên cứu hộ.

Tại Gohrischheide, khu vực giáp ranh bang Saxony và Brandenburg, lực lượng cứu hỏa cũng đang khẩn trương khống chế một đám cháy rừng mới. Gió giật mạnh được dự báo có thể làm tàn lửa phát tán và khiến các điểm cháy bùng phát trở lại. Tại Gohrischheide từng xảy ra vụ cháy rừng lớn nhất bang Saxony trong nhiều thập kỷ hồi năm ngoái. Khu vực này vẫn còn sót lại bom mìn từ chiến tranh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại. Hiện các khu dân cư vẫn chưa bị đám cháy đe dọa.

Tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, sau bốn ngày nỗ lực, có thời điểm phải huy động hơn 400 nhân viên cứu hộ, đám cháy lớn gần Neustrelitz cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, giới chức cho biết nhiệt độ dưới lớp đất rừng vẫn rất cao, trong khi khu vực này còn lưu lại nhiều vật liệu nổ chưa được xử lý, do đó nguy cơ cháy bùng phát trở lại vẫn hiện hữu.

Tại bang Saxony-Anhalt, một vụ cháy rừng ở huyện Stendal được cho là do sét đánh đã thiêu rụi khoảng 600-700 mét vuông rừng thông. Trong khi đó, tại Blankenburg, lực lượng cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã khống chế đám cháy trên diện tích khoảng 4,5 ha rừng.