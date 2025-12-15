Chi phí kết hôn - rào cản lớn đối với giới trẻ Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.

Trong báo cáo công bố ngày 13/12, Ủy ban Tổng thống về Xã hội Già hóa và Chính sách Dân số (PCASPP) đã công bố 9 đề xuất do Ủy ban Quốc gia Thế hệ Tương lai (WE) - cơ quan đại diện cho giới trẻ Hàn Quốc, thu thập. Theo đó, liên quan vấn đề kết hôn, đề xuất hàng đầu là chính sách "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân", cung cấp phiếu hỗ trợ tài chính cho các cặp đôi để giúp trang trải phần nào chi phí tổ chức đám cưới. Các đề xuất khác bao gồm hỗ trợ nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm tài chính trên toàn quốc.

Về chăm sóc trẻ em, giáo dục và phúc lợi, giới trẻ Hàn Quốc đề xuất tổ chức một khóa học bắt buộc tại trường đại học về "tỷ lệ sinh thấp và xã hội tương lai" nhằm nâng cao nhận thức của công chúng đối với các vấn đề dân số.

Đề cập đến vấn đề nhà ở, các đề xuất được đánh giá cao gồm "trợ cấp nhà ở cho gia đình có con", cùng với việc hỗ trợ chi phí đi lại giữa các tỉnh và vùng thủ đô cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Giới trẻ Hàn Quốc cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động lớn tuổi có tay nghề cao để kết nối họ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từng bước áp dụng quy định bắt buộc tuyển dụng lao động lớn tuổi theo quy mô công ty, kèm các ưu đãi cho doanh nghiệp duy trì tuyển dụng nhóm này.

Phó Chủ tịch PCASPP Joo Hyung Hwan cho biết: "Các đề xuất này sẽ được xem xét cùng các bộ liên quan và phản ánh trung thực trong chính sách dân số của chính phủ trong tương lai".