Chi phí kết hôn - rào cản lớn đối với giới trẻ Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong báo cáo công bố ngày 13/12, Ủy ban Tổng thống về Xã hội Già hóa và Chính sách Dân số (PCASPP) đã công bố 9 đề xuất do Ủy ban Quốc gia Thế hệ Tương lai (WE) - cơ quan đại diện cho giới trẻ Hàn Quốc, thu thập. Theo đó, liên quan vấn đề kết hôn, đề xuất hàng đầu là chính sách "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân", cung cấp phiếu hỗ trợ tài chính cho các cặp đôi để giúp trang trải phần nào chi phí tổ chức đám cưới. Các đề xuất khác bao gồm hỗ trợ nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm tài chính trên toàn quốc.

Về chăm sóc trẻ em, giáo dục và phúc lợi, giới trẻ Hàn Quốc đề xuất tổ chức một khóa học bắt buộc tại trường đại học về "tỷ lệ sinh thấp và xã hội tương lai" nhằm nâng cao nhận thức của công chúng đối với các vấn đề dân số.

Đề cập đến vấn đề nhà ở, các đề xuất được đánh giá cao gồm "trợ cấp nhà ở cho gia đình có con", cùng với việc hỗ trợ chi phí đi lại giữa các tỉnh và vùng thủ đô cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Giới trẻ Hàn Quốc cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động lớn tuổi có tay nghề cao để kết nối họ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từng bước áp dụng quy định bắt buộc tuyển dụng lao động lớn tuổi theo quy mô công ty, kèm các ưu đãi cho doanh nghiệp duy trì tuyển dụng nhóm này.

Phó Chủ tịch PCASPP Joo Hyung Hwan cho biết: "Các đề xuất này sẽ được xem xét cùng các bộ liên quan và phản ánh trung thực trong chính sách dân số của chính phủ trong tương lai".

Hàn Quốc Kết hôn Già hoá dân số Tỷ lệ sinh Giới trẻ

Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump để ngỏ hiệu quả chính sách kinh tế
(Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.
Ảnh minh hoạ.
