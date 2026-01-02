Nỗi lo mất việc làm tại Đức chạm đỉnh điểm trong 16 năm

(Ngày Nay) - Bối cảnh kinh tế ảm đạm và làn sóng cắt giảm nhân sự đang khiến người lao động Đức rơi vào tình trạng bất an về tương lai tài chính, cùng với đó là những tranh cãi về việc thắt chặt chế độ nghỉ ốm.

Theo nghiên cứu mới nhất từ công ty tư vấn EY thực hiện cuối năm 2025), niềm tin của người dân Đức vào thị trường lao động đang sụt giảm mạnh. Có 16% người lao động được hỏi đánh giá công việc của họ là "không an toàn". Đây là mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 (khi đó là 22%). Chỉ 17% người được hỏi tin rằng tình hình tài chính cá nhân sẽ khá hơn trong năm tới, trong khi 26% người được hỏi lo ngại sẽ tồi tệ đi.

Ông Henrik Ahlers, Chủ tịch Ban điều hành EY, nhận định dù tâm lý lo ngại đang lan rộng nhưng xã hội Đức vẫn chưa rơi vào trạng thái bi quan toàn diện. Niềm tin có thể quay trở lại ngay khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

Trong bối cảnh áp lực kinh tế, giới chủ lao động Đức đang đề xuất cắt giảm các phúc lợi liên quan đến sức khỏe để tối ưu hóa năng suất như giới hạn chế độ trả lương khi ốm ở mức tổng 6 tuần/năm (thay vì 6 tuần cho mỗi đợt bệnh riêng biệt như hiện nay) và chấm dứt hình thức báo nghỉ ốm qua điện thoại để thắt chặt quản lý.

Những diễn biến này cho thấy thị trường lao động Đức đang đứng trước sức ép cải cách mạnh mẽ. Khi nền kinh tế vẫn chưa tìm thấy động lực phục hồi rõ rệt, sự cân bằng giữa phúc lợi xã hội và hiệu quả kinh tế đang trở thành bài toán khó cho cả chính phủ và doanh nghiệp nước này.