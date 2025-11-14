Vấn nạn dùng AI gian lận thi cử ở Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Sau khi phát hiện các vụ gian lận tập thể bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Korea và Đại học Yonsei, nhiều trường khác, trong đó có Đại học Quốc gia Seoul, cũng ghi nhận các trường hợp tương tự, cho thấy tình trạng sử dụng AI để gian lận thi cử tại Hàn Quốc đang lan rộng bất kể hình thức thi trực tuyến hay trực tiếp.

Giới chuyên môn nhận định việc đổ lỗi hoàn toàn cho đạo đức sinh viên là chưa đủ, mà cần xem xét liệu hệ thống giáo dục đã thích ứng với những thay đổi do AI mang lại hay chưa. Theo các nhà chuyên môn, trong khi nhiều trường đại học quốc tế đã chuyển hướng sang các phương pháp đánh giá sinh viên dựa trên tư duy và khả năng ứng dụng, đồng thời ban hành quy định cụ thể về mức độ sử dụng AI trong học tập, hầu hết các trường đại học Hàn Quốc chưa xây dựng hướng dẫn sử dụng AI, trong khi việc mở rộng lớp học trực tuyến vì khó khăn tài chính lại khiến rủi ro gian lận tăng cao. Theo các nguồn tin, việc gian lận bằng AI phổ biến đến mức sinh viên học trực tuyến cho rằng “trung thực là bất lợi”.

Dù vấn đề này đã xuất hiện từ khi ChatGPT ra mắt cách đây 3 năm, phần lớn các trường đại học Hàn Quốc vẫn chưa có biện pháp ứng phó rõ ràng.

Không chỉ ở đại học, ở bậc phổ thông, trong số 17 sở giáo dục địa phương, có 7 nơi chưa ban hành quy định về AI, số còn lại mới chỉ dừng ở nguyên tắc chung, thiếu tính ràng buộc.

Giới phân tích nhấn mạnh khi thế hệ học sinh “ChatGPT” ngày càng phổ biến, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cần sớm xây dựng hướng dẫn cụ thể và cải tiến phương thức đánh giá để bảo đảm công bằng và phù hợp với kỷ nguyên AI.