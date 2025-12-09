Hàn Quốc chuẩn bị chuyển Văn phòng Tổng thống trở lại Nhà Xanh

(Ngày Nay) - Hàn Quốc đang chuẩn bị chuyển văn phòng tổng thống trở lại Nhà Xanh. Dự kiến, quá trình dịch chuyển này sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025.

Ông Kang Hoon-sik, Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Jae-myung ngày 7/12 cho biết: “Chúng tôi sẽ kết thúc giai đoạn đặt văn phòng tổng thống ở Yongsan và trở lại Nhà Xanh”. Quá trình dịch chuyển này sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chuyển Văn phòng Tổng thống đến khu phức hợp của Bộ Quốc phòng tại Yongsan, trung tâm Seoul, sau khi nhậm chức vào năm 2022.

Khi đó, ông Yoon Suk-yeol lập luận rằng việc di dời này sẽ giúp chính quyền đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh đó, ông Yoon Suk-yeol chỉ trích Nhà Xanh là "biểu tượng của quyền lực đế quốc".

Ông Yoon Suk-yeol mất chức vào tháng 4/2024, sau khi bị luận tội và đình chỉ chức vụ bởi nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành. Ông Yoon Suk-yeol đang bị tạm giam để phục vụ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt. Các luật sư của ông Yoon Suk-yeol khẳng định việc giam giữ này là “bất hợp pháp” và “không công bằng”.

Khu phức hợp Nhà Xanh nằm ở phía Bắc Seoul, trên diện tích khoảng 250.000 mét vuông, nằm sau Cung điện Gyeongbok.

Gần đó là quảng trường Gwanghwamun. Quảng trường này cũng được bao quanh bởi những ngọn núi, biến nơi đây thành một pháo đài tự nhiên.