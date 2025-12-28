Các nước đồng minh cam kết hỗ trợ Ukraine an ninh và tái thiết

(Ngày Nay) - Ngày 27/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham vấn với các nước đồng minh và nhận được những cam kết ủng hộ mạnh mẽ trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên đường tới Florida, Tổng thống Zelensky đã dừng chân tại Canada và gặp Thủ tướng Mark Carney. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Carney cho rằng việc thiết lập một nền hòa bình bền vững tại Ukraine đòi hỏi sự sẵn sàng từ phía Nga.

Tiếp đó, ông Zelensky đã tiến hành điện đàm với giới chức lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước châu Âu. Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được sự ủng hộ “toàn diện” từ các nước đồng minh châu Âu.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu về một nền hòa bình công bằng và bền vững, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà coi mục tiêu này bên cạnh việc tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng của Ukraine như một phần không thể tách rời của an ninh châu Âu.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định sự ủng hộ của EU đối với Ukraine sẽ không suy giảm, cả trong xung đột, hòa bình và trong quá trình tái thiết. Theo ông Costa, “một Ukraine mạnh mẽ và thịnh vượng trong EU là một bảo đảm an ninh cốt lõi” đồng thời khẳng định khối này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ vì một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau nhiều chờ đợi, Mỹ và Ukraine đã ấn định được ngày tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky, dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 tới. Cuộc gặp dự kiến sẽ tập trung vào kế hoạch 20 điểm nhằm “đóng băng” chiến sự hiện tại, bao gồm việc rút quân ở phía Đông và thiết lập các khu vực phi quân sự. Ông Zelensky nhấn mạnh các bảo đảm an ninh phải mạnh mẽ và Ukraine cần hỗ trợ vũ khí, kinh phí từ Mỹ và châu Âu. Ông cũng cho biết lộ trình tái thiết Ukraine đang được phối hợp với Mỹ, dự kiến cần 700-800 tỷ USD.

Theo Tổng thống Zelensky, dự thảo kế hoạch 20 điểm đã hoàn thiện khoảng 90%, với những rào cản chính liên quan đến vấn đề lãnh thổ, vị thế nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các cam kết bảo đảm an ninh từ Washington. Kiev kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ, nhưng sẵn sàng xem xét ý tưởng thiết lập “đặc khu kinh tế tự do” phi quân sự nếu Nga rút quân khỏi vùng này.

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Zelensky sẽ tiếp tục thảo luận với các lãnh đạo châu Âu nhằm củng cố lập trường ngoại giao và bảo đảm vị thế mạnh mẽ của Ukraine trong các đàm phán sắp tới.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng ngày đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Ukraine và các đồng minh phương Tây "không sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang tính xây dựng".