Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

(Ngày Nay) - Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
(Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.
(Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.