Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội (Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.

Hà Nội: Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.600 tỷ đồng (Ngày Nay) - Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171ha, nằm trên địa bàn 11 xã với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng.

Đột phá Nghị quyết 57: Chuyển đổi số lan tỏa đến từng người dân (Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, góp phần đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy triển khai đồng bộ thi công, hoàn thiện các hạng mục, nhất là đường cất hạ cánh, tuyến giao thông kết nối, Nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ...

Tổng thống Donald Trump để ngỏ hiệu quả chính sách kinh tế (Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.

Chi phí kết hôn - rào cản lớn đối với giới trẻ Hàn Quốc (Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.

Đại học Quốc gia TP HCM không bắt buộc thí sinh dự thi đánh giá năng lực (Ngày Nay) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do đại học này tổ chức để được xét tuyển.

Cụ thể hóa cơ chế đặc thù cho các dự án trọng điểm (Ngày Nay) - Trong 2 ngày 13-14/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.

Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân (Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.