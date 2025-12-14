Sắc màu văn hoá Mông hội tụ giữa lòng Hà Nội

Nguyễn Ngọc Huyền In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 13/12/2025, Ngày hội văn Voá Mông 2025 đã diễn ra tại không gian Hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do doanh nghiệp Xã hội Craft Link tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, trang phục và nghệ thuật thủ công truyền thống của cộng đồng người Mông ở Việt Nam.
Sắc màu văn hoá Mông hội tụ giữa lòng Hà Nội
Sắc màu văn hoá Mông hội tụ giữa lòng Hà Nội

Ngày hội quy tụ tám nhóm người Mông đến từ các địa phương trên cả nước, bao gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Nghệ An. Một không gian đậm đà bản sắc dân tộc Mông đã được tạo dựng với thổ cẩm màu chàm, hoa văn sáp ong, sợi lanh, cùng những món ăn truyền thống, những điệu múa khèn Mông đặc trưng,... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Sắc màu văn hoá Mông hội tụ giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Các nghệ nhân và đại biểu thực hiện nghi thức đánh thức di sản khai mạc Ngày hội văn hoá Mông 2025. (Ảnh: Phạm Sỹ - Báo Đại Đoàn Kết)

Bàn tay nối dài di sản

Tham dự sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được có mặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của di sản văn hóa trong đời sống hiện đại.

“Bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ họa tiết của dân tộc Mông là một ví dụ tuyệt vời về cách truyền thống và sáng tạo có thể cùng phát triển. Đồng thời, sự kiện này cũng hé mở một điều lớn hơn đang diễn ra tại Hà Nội. Với việc ra mắt Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội, chúng ta bắt đầu thấy sự sáng tạo diễn ra trong những không gian cộng đồng như thế này; nơi gia đình tụ họp, trẻ em học hỏi và nơi văn hóa trở thành điều mà mọi người thực sự được trải nghiệm.” - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker chia sẻ.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp đơn vị tổ chức Craft Link vừa được công nhận là một trong những không gian văn hóa sáng tạo đầu tiên của Hà Nội trong Mạng lưới Không gian Sáng tạo mới. Từ lâu, Craft Link đã trở thành cầu nối giữa nghệ nhân dân tộc thiểu số và công chúng rộng rãi, từ hỗ trợ sinh kế, bảo tồn truyền thống và tìm hướng đi mới để phát huy giá trị di sản trong thời đại mới.

Chị Trần Tuyết Lan, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Craft Link cho biết: “Những tấm vải lanh, những hoa văn thổ cẩm, tiếng khèn Mông da diết, tất cả đều là một phần ký ức rất đẹp mà hôm nay chúng ta được nhìn thấy sống động tại đây. Ngày hội này là lời tri ân, là dịp để những người giữ gìn văn hóa được kể câu chuyện của chính mình. Đó cũng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng di sản chỉ thật sự sống khi chúng ta cảm nhận, lắng nghe và cùng nhau gìn giữ".

Trải nghiệm, kết nối và lan toả văn hoá Mông

Tại ngày hội, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu quá trình làm vải lanh, từ trồng lanh, nối sợi, dệt vải đến vẽ sáp ong, nhuộm chàm và thêu đáp vải các họa tiết Mông độc đáo. Không gian nghệ thuật trình diễn cũng được tái hiện sinh động qua các màn múa hát giao duyên, điệu khèn Mông và các trò chơi dân gian như ném pao, đánh quay,... Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến trải nghiệm ẩm thực Mông phong phú với các món đặc trưng như: thắng cố, cơm màu, bánh dày,...

Sắc màu văn hoá Mông hội tụ giữa lòng Hà Nội ảnh 2

Du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hóa Mông tại ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN)

Mỗi sản phẩm được trưng bày không chỉ đơn thuần là những sản phẩm thủ công, đó là những câu chuyện, ký ức và tri thức được truyền qua nhiều thế hệ của cộng đồng dân tộc Mông. Đến với sự kiện, du khách cũng được gặp gỡ và giao lưu với các nghệ nhân người Mông đến từ mọi miền Tổ quốc. Ngày hội không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa dân tộc Mông, mà còn là không gian giao lưu, kết nối giữa cộng đồng các địa phương có đồng bào Mông sinh sống với công chúng Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc lan tỏa các giá trị văn hoá dân tộc Mông góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, văn hoá truyền thống không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng, mà còn được mở rộng không gian hiện diện, từng bước trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch văn hoá bền vững.

Nguyễn Ngọc Huyền
văn hoá dân tộc thiểu số Ngày hội văn hoá dân tộc Mông 2025

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump để ngỏ hiệu quả chính sách kinh tế
(Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.
Ảnh minh hoạ.
Chi phí kết hôn - rào cản lớn đối với giới trẻ Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.
Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân
Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.