Sắc màu văn hoá Mông hội tụ giữa lòng Hà Nội

(Ngày Nay) - Ngày 13/12/2025, Ngày hội văn Voá Mông 2025 đã diễn ra tại không gian Hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do doanh nghiệp Xã hội Craft Link tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, trang phục và nghệ thuật thủ công truyền thống của cộng đồng người Mông ở Việt Nam.

Ngày hội quy tụ tám nhóm người Mông đến từ các địa phương trên cả nước, bao gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Nghệ An. Một không gian đậm đà bản sắc dân tộc Mông đã được tạo dựng với thổ cẩm màu chàm, hoa văn sáp ong, sợi lanh, cùng những món ăn truyền thống, những điệu múa khèn Mông đặc trưng,... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Bàn tay nối dài di sản

Tham dự sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được có mặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của di sản văn hóa trong đời sống hiện đại.

“Bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ họa tiết của dân tộc Mông là một ví dụ tuyệt vời về cách truyền thống và sáng tạo có thể cùng phát triển. Đồng thời, sự kiện này cũng hé mở một điều lớn hơn đang diễn ra tại Hà Nội. Với việc ra mắt Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội, chúng ta bắt đầu thấy sự sáng tạo diễn ra trong những không gian cộng đồng như thế này; nơi gia đình tụ họp, trẻ em học hỏi và nơi văn hóa trở thành điều mà mọi người thực sự được trải nghiệm.” - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker chia sẻ.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp đơn vị tổ chức Craft Link vừa được công nhận là một trong những không gian văn hóa sáng tạo đầu tiên của Hà Nội trong Mạng lưới Không gian Sáng tạo mới. Từ lâu, Craft Link đã trở thành cầu nối giữa nghệ nhân dân tộc thiểu số và công chúng rộng rãi, từ hỗ trợ sinh kế, bảo tồn truyền thống và tìm hướng đi mới để phát huy giá trị di sản trong thời đại mới.

Chị Trần Tuyết Lan, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Craft Link cho biết: “Những tấm vải lanh, những hoa văn thổ cẩm, tiếng khèn Mông da diết, tất cả đều là một phần ký ức rất đẹp mà hôm nay chúng ta được nhìn thấy sống động tại đây. Ngày hội này là lời tri ân, là dịp để những người giữ gìn văn hóa được kể câu chuyện của chính mình. Đó cũng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng di sản chỉ thật sự sống khi chúng ta cảm nhận, lắng nghe và cùng nhau gìn giữ".

Trải nghiệm, kết nối và lan toả văn hoá Mông

Tại ngày hội, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu quá trình làm vải lanh, từ trồng lanh, nối sợi, dệt vải đến vẽ sáp ong, nhuộm chàm và thêu đáp vải các họa tiết Mông độc đáo. Không gian nghệ thuật trình diễn cũng được tái hiện sinh động qua các màn múa hát giao duyên, điệu khèn Mông và các trò chơi dân gian như ném pao, đánh quay,... Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến trải nghiệm ẩm thực Mông phong phú với các món đặc trưng như: thắng cố, cơm màu, bánh dày,...

Mỗi sản phẩm được trưng bày không chỉ đơn thuần là những sản phẩm thủ công, đó là những câu chuyện, ký ức và tri thức được truyền qua nhiều thế hệ của cộng đồng dân tộc Mông. Đến với sự kiện, du khách cũng được gặp gỡ và giao lưu với các nghệ nhân người Mông đến từ mọi miền Tổ quốc. Ngày hội không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa dân tộc Mông, mà còn là không gian giao lưu, kết nối giữa cộng đồng các địa phương có đồng bào Mông sinh sống với công chúng Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc lan tỏa các giá trị văn hoá dân tộc Mông góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, văn hoá truyền thống không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng, mà còn được mở rộng không gian hiện diện, từng bước trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch văn hoá bền vững.