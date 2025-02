Chính phủ Argentina thành lập Cơ quan Khẩn cấp Liên bang để chống cháy rừng

(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Tổng thống Argentina Javier Milei ra sắc lệnh thành lập Cơ quan Khẩn cấp Liên bang trực thuộc Bộ An ninh nước này, nhằm tập trung đối phó nhanh chóng và hiệu quả hơn đối với các thảm họa thiên nhiên trên khắp cả nước, sau gần 2 tháng các đám cháy rừng tại miền Nam nước này vẫn tiếp tục lan rộng.

Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich và Bộ trưởng Quốc phòng Luis Petri đã tới thị trấn du lịch nổi tiếng El Bolson, thuộc tỉnh Rio Negro, miền Nam Argentina, nơi các cháy rừng lớn vẫn đang diễn biễn phức tạp do gió to, khô hạn và nắng nóng mùa hè, để kiểm tra công tác phòng chống thiên tai.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bullrich cảm ơn lực lượng cứu hỏa, các thành viên của Lực lượng vũ trang, cảnh sát địa phương, tình nguyện viên và người dân đang nỗ lực dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, Bộ trưởng Petri khẳng định vụ hỏa hoạn ở El Bolsón là “một vụ hỏa hoạn cố ý” và Chính phủ sẽ trình Quốc hội một dự luật tăng hình phạt đối với những người gây ra hỏa hoạn.

Ông Petri cũng đảm bảo rằng Cơ quan Khẩn cấp Liên bang vừa thành lập sẽ cho phép Chính phủ phản ứng hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra trên toàn lãnh thổ.

Theo chính quyền tỉnh Río Negro, đám cháy bắt đầu từ ngày 25/1 đã thiêu rụi ít nhất 3.637 ha rừng ở thị trấn El Bolsón, cách thủ đô Buenos Aires, hơn 1.710 km về phía Tây Nam, phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Thống đốc Río Negro, Alberto Weretilneck, cho biết các biện pháp khẩn cấp đã được đưa ra để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, phục hồi cơ sở hạ tầng và tăng cường hậu cần trong khu vực, ưu tiên tái thiết nhà cửa và cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Tỉnh Río Negro cũng đang phải đối mặt với một vụ cháy khác tại Công viên quốc gia Nahuel Huapi, nơi các đợt bùng phát cháy kể từ cuối năm ngoái đã thiêu rụi hơn 30.000 ha rừng nguyên sinh.