Chính phủ Mỹ đóng cửa gần 3 tuần, bế tắc ngân sách chưa có lối thoát

(Ngày Nay) - Đợt đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang tuần thứ ba do bất đồng sâu sắc giữa hai đảng tại Quốc hội, khiến hàng trăm nghìn nhân viên và quân nhân chưa được nhận lương, gây lo ngại lan rộng.

Đợt đóng cửa chính phủ liên bang ở Mỹ đã kéo sang tuần mới trong khi hầu hết nghị sỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn tiếp tục bất đồng, khiến nhân viên liên bang, quân nhân và người dân lo lắng về những khoản lương quan trọng chưa được chi trả.

Theo phóng viên tại Washington, đến nay dự luật ngân sách tạm thời đã không được thông qua trong lần bỏ phiếu thứ 10 tại Thượng viện, và dự kiến lần bỏ phiếu mới sẽ diễn ra trong ngày 20/10.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ đã thúc đẩy việc bao gồm gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe trong bất kỳ dự luật chi tiêu nào, đồng thời cảnh báo phí bảo hiểm y tế tăng mạnh.

Sự bế tắc lập pháp này đang khiến việc chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa tiến tới mốc 3 tuần.

Nhiều nhân viên liên bang đã phải nghỉ việc không lương hoặc làm việc mà không nhận lương, dù Tổng thống Trump đã áp dụng một số cách giải quyết để chi trả lương cho binh sỹ và các nhân viên khác.

Đáng chú ý, chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện hàng nghìn vụ sa thải tại một số cơ quan liên bang trong thời gian đóng cửa và nhắm mục tiêu vào nguồn tài trợ liên bang ở các bang và thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Hôm 17/10, Nhà Trắng thông báo sẽ “tạm dừng ngay lập tức” chi 11 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở một số thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Theo kế hoạch, Thượng viện sẽ nhóm họp vào chiều 20/10 theo giờ địa phương và tiến hành bỏ phiếu về một biện pháp nhằm chấm dứt việc đóng cửa chính phủ vào cuối chiều.

Nếu biện pháp này được thông qua, việc đóng cửa chính phủ sẽ kết thúc ngay khi dự luật ngân sách tạm thời được Tổng thống Trump ký phê duyệt. Tuy nhiên, nếu cuộc bỏ phiếu thất bại, việc đóng cửa chính phủ sẽ tiếp tục kéo dài.

Lần chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài nhất tại Mỹ là 35 ngày vào năm 2018-2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.