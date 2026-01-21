Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết

(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép

Tuyến biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và tỉnh Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó có khoảng 40 km là biên giới trên sông. Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cùng với các kế hoạch đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Các đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian gần đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, xử lý nhiều vụ nhập cảnh trái phép với hơn 40 đối tượng. Đơn cử, khoảng 7 giờ ngày 18/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc địa bàn phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép. Vào khoảng 8 giờ 30 phút và 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 2 nhóm với 13 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, sáng 15/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với Công an xã Tân Hộ Cơ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hộ Cơ và Trạm Công an xuất nhập khẩu Dinh Bà tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, phát hiện 25 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng cách bơi qua sông Sở Hạ. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

Theo Thượng tá Trần Tiếng Quân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng tại khu vực biên giới. Khi lực lượng chức năng Campuchia tiến hành truy quét các cơ sở có hoạt động lừa đảo trực tuyến, chủ casino tổ chức cho nhân viên di chuyển sang địa điểm khác; trong quá trình này, một số nhân viên người Việt Nam đã bỏ chạy, tìm cách về khu vực biên giới và nhập cảnh trái phép vào tỉnh Đồng Tháp.

Trong số các đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện, nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân; có một đối tượng đang bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng nhập cảnh trái phép và phối hợp các lực lượng liên quan xác minh nhân thân, tiền án, tiền sự để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tăng cường quản lý tuyến biên giới

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, qua các vụ việc cho thấy, đa số các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép có độ tuổi 16 - 30, trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, dễ bị dụ dỗ với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Nhiều người đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc trong các khu lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến.

Thời gian qua, trước sức ép từ cộng đồng quốc tế và chủ trương của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, lực lượng chức năng nước bạn đã đẩy mạnh kiểm tra, xử lý, khiến nhiều lao động bất hợp pháp tìm cách bỏ trốn, trong đó có nhiều người Việt Nam. Hiện nay, các đối tượng này đang tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua nhiều tuyến, địa bàn, trong đó có biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nhận định, thời gian tới, do nhu cầu về nước ăn Tết của người lao động Việt Nam ở nước ngoài trong dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cùng với việc Campuchia tiếp tục tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép sẽ còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là địa bàn ngoại biên; kịp thời phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về hoạt động của tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị triển khai đồng bộ những biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

