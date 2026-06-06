Diễn biến dịch Ebola tại CHDC Congo tiếp tục phức tạp

(Ngày Nay) - Uganda đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tin giả và thông tin sai lệch trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất đã bước sang tuần thứ 3 và giới chức y tế lo ngại các tin đồn thất thiệt có thể làm gia tăng hoang mang và cản trở nỗ lực khống chế dịch.

Bên cạnh việc giám sát dịch tễ, truy vết tiếp xúc, sàng lọc tại biên giới và điều trị, nhà chức trách Uganda cũng tăng năng lực xét nghiệm và đẩy mạnh truyền thông cộng đồng để hạn chế tác động của thông tin sai lệch. Các cơ quan y tế quốc tế cho rằng trong những đợt bùng phát dịch Ebola, tin giả có thể làm suy giảm niềm tin vào hệ thống y tế, khiến người dân chậm khai báo, né tránh cách ly hoặc không hợp tác với lực lượng ứng phó tại tuyến cơ sở.

Các nghiên cứu về đợt bùng phát Ebola trước đây ở Uganda cũng chỉ ra rằng thông tin sai lệch, thông điệp mâu thuẫn và thiếu minh bạch là một trong những rào cản lớn nhất đối với huy động cộng đồng. Trong bối cảnh đó, nỗ lực chống dịch tại Uganda hiện không chỉ là bài toán y tế, mà còn là bài toán quản trị thông tin công cộng, đòi hỏi nhà chức trách phải cung cấp cập nhật đều đặn, dễ hiểu và đáng tin cậy để giữ hợp tác xã hội trong giai đoạn dịch còn diễn biến phức tạp.

Theo thông tin cập nhật, CHDC Congo đã ghi nhận 71 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận lên 452 ca kể từ khi dịch do chủng Bundibugyo hiếm gặp bùng phát vào ngày 15/5, trong đó có 82 ca tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, tính đến ngày 5/6, Uganda đã ghi nhận 19 ca nhiễm, trong đó có 2 ca tử vong. Cũng theo CDC châu Phi, tổng cộng 34 nhân viên y tế đã nhiễm virus Ebola, trong đó 7 người tử vong và 6 người đã hồi phục.

Tại cuộc họp báo trực tuyến chung, CDC châu Phi và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh những thách thức lớn, bao gồm việc thiếu các biện pháp đối phó với chủng Bundibugyo, cơ sở hạ tầng y tế yếu kém và áp lực lên hệ thống y tế vốn đã phải đối phó với nhiều trường hợp cấp cứu, cùng với những hạn chế về nguồn lực, sự di chuyển nhiều của người dân, nhiễm bệnh ở nhân viên y tế, thông tin sai lệch và sự thiếu tin tưởng, càng làm trầm trọng thêm tình hình. Để phối hợp tốt hơn các nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh, hai tổ chức này đã khởi động một kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với dịch Ebola trên toàn lục địa, nhằm huy động 518 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia châu Phi chuẩn bị, phát hiện nhanh chóng và ứng phó với dịch bệnh trong giai đoạn từ tháng 6 - 11 tới.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Vùng Vịnh, kể từ ngày 6/6, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) chính thức cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan như một biện pháp phòng ngừa trước làn sóng bùng phát dịch Ebola tại khu vực Trung Phi.

Lệnh này áp dụng với cả những hành khách nhập cảnh UAE sau khi quá cảnh qua một hoặc nhiều trong số 3 quốc gia trên, trừ trường hợp họ đã rời khỏi các nước này hơn 21 ngày trước khi đến UAE. Các chuyến bay quá cảnh và vận chuyển hàng hóa giữa UAE với 3 quốc gia này vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng.