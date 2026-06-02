Bệnh viện Tâm Anh ghép thận thành công cho hai người trẻ suy thận giai đoạn cuối

(Ngày Nay) - Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức ghi dấu trên bản đồ ghép tạng Việt Nam, triển khai ghép thận thành công cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối ở tuổi đôi mươi, đánh dấu sự hoàn thiện năng lực điều trị bệnh thận toàn diện, chuyên sâu theo chuẩn quốc tế.

Bệnh nhân đầu tiên được ghép thận là Triệu Khắc Quang (25 tuổi, Phú Thọ), với người hiến là mẹ ruột, bà Cao Thị Thủy. Anh bất ngờ phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối khi đi khám sức khỏe. Suốt hai năm, Quang phụ thuộc vào lịch chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần khiến sức khỏe suy kiệt, mất khả năng lao động, gây áp lực tài chính lớn cho gia đình.

Ca ghép thứ hai cho bệnh nhân Trịnh Thị Thùy Dương (26 tuổi), suy thận mạn giai đoạn cuối, với người hiến thận là bố ruột, ông Trịnh Văn Sáng. Hai ca ghép thận được thực hiện thành công chỉ trong 4 ngày từ 15-19/5/2026, bởi êkíp ghép thận của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phối hợp cùng chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, một trong những chuyên gia ghép thận đầu tiên của Việt Nam, tới nay đã thực hiện thành công hơn 1.500 ca ghép thận phức tạp trong hơn 30 năm công tác, cho biết, theo dõi hai tuần sau phẫu thuật, chức năng thận ghép của hai bệnh nhân ổn định, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị sau ghép, chính thức xuất viện chiều ngày 1/6/2026.

Hai ca ghép thận vừa được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội nằm trong chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận chuyên sâu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước. Sự kết hợp giữa hai đơn vị hàng đầu, thể hiện sự hợp tác công - tư theo chủ trương “đẩy mạnh xã hội hóa và kết hợp công tư trong hoạt động khám chữa bệnh theo Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ” với cam kết đặt lợi ích người bệnh lên trên hết. Sự phối hợp này đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp tục tự chủ và hoàn thiện năng lực ghép tạng trong các giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS.BS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong số ít những cơ sở y tế hội tụ đầy đủ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ghép tạng, cụ thể về ghép thận đến từ các bệnh viện lớn trong cả nước.

Ghép thận nói riêng, ghép tạng nói chung là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của y học hiện đại. Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người hiến và người nhận được đánh giá toàn diện, chuyên sâu bằng các hệ thống máy xét nghiệm chuẩn quốc tế và thăm dò với các “siêu máy” chụp CT Somatom Force VB30 (Đức) - thế hệ máy CT hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết hệ động mạch, tĩnh mạch và niệu quản của thận với độ phân giải rất cao. Đồng thời, thiết bị công nghệ hiện đại còn giúp bác sĩ loại trừ các nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn. Qua đó xác định mức độ tương thích miễn dịch, chức năng tim mạch - hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng, khả năng dung nạp phẫu thuật, nguy cơ biến chứng, tiên lượng lâu dài sau ghép.

Kế hoạch phẫu thuật được xây dựng chi tiết với sự tham gia của 4 kíp chuyên biệt, gồm lấy thận người hiến, tưới rửa - bảo quản thận ghép, ghép thận cho người nhận và gây mê hồi sức chuyên sâu. Các khu vực lấy thận, bảo quản tạng và ghép thận được bố trí trong cùng hệ thống phòng mổ khép kín, vô khuẩn hiện đại, diện tích phòng mổ lớn cho phép các êkíp triển khai liên hoàn, không gián đoạn giữa 3 thì phẫu thuật: lấy thận - rửa thận và ghép thận. Mô hình này giúp rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu lạnh trong khoảng thời gian quả thận nằm ngoài cơ thể người hiến trước khi được ghép vào người nhận, từ đó, tối ưu chất lượng tạng ghép, rút ngắn thời gian hồi phục.

“Điều quan trọng không chỉ là thực hiện thành công ca phẫu thuật, mà còn phải đảm bảo thận ghép hoạt động ổn định, bền vững lâu dài và giảm tối đa nguy cơ thải ghép. Vì vậy, toàn bộ quy trình tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội được chuẩn hóa theo hướng đa chuyên khoa, cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh và phối hợp đồng bộ giữa các êkíp chuyên sâu”, PGS Hinh nói.

Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính - trong đó hàng chục nghìn người suy thận giai đoạn cuối đang chờ cơ hội ghép thận. Tuy nhiên khó khăn không chỉ do nguồn thận hiến tặng còn hạn chế mà còn ở năng lực ghép thận bao gồm cả chuyên môn của chuyên gia, bác sĩ, đội ngũ nhân sự y tế trình độ cao, thiết bị máy móc hiện đại, quy trình chăm sóc, điều trị trước, trong và sau ghép nghiêm ngặt, chuyên sâu. Do đó, khi Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tham gia vào mạng lưới ghép tạng, làm chủ kỹ thuật ghép thận công nghệ cao sẽ góp phần gia tăng năng lực điều trị quốc gia ở lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ điều trị cao cấp này khi nhu cầu thực tế của người bệnh gia tăng.

* Tên người bệnh đã được thay đổi