Thu hồi và tiêu hủy trên cả nước sản phẩm sữa tắm X-Men

(Ngày Nay) - Sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với một lô sản phẩm sữa tắm X-Men cùng một lô nước rửa tay Botanika do Công ty Cổ phần Marico South East Asia sản xuất và đưa ra thị trường, do có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ đã công bố.

Theo thông báo từ cơ quan quản lý, sản phẩm bị thu hồi gồm Sữa tắm nước hoa X-Men For Boss Intense loại chai 180g, số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028 và Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g, số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho thấy cả hai sản phẩm đều chứa Natri benzoat, một thành phần không được kê khai trong công thức đã công bố và trên nhãn sản phẩm. Các mẫu được lấy tại hệ thống bán lẻ BRG Mart trên địa bàn Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.

Theo hồ sơ giải trình gửi cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Marico South East Asia cho biết nguyên liệu Cocamidopropyl Betaine sử dụng trong quá trình sản xuất có chứa Natri benzoat. Tuy nhiên, thành phần này lại không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Không chỉ vậy, cơ quan quản lý còn xác định doanh nghiệp công bố tỷ lệ các chất bảo quản Methylchloroisothiazolinone và Methylisothiazolinone không đúng với tỷ lệ quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, Cục Quản lý Dược kết luận các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ đã được cơ quan quản lý tiếp nhận.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới toàn bộ cơ sở kinh doanh, phân phối và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm vi phạm. Đồng thời, các đơn vị phải trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp để phục vụ công tác thu hồi.

Đối với Công ty Cổ phần Marico South East Asia, doanh nghiệp phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến tất cả các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại từ thị trường và tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/6/2026.

Ngoài việc xử lý hai lô sản phẩm đã được xác định vi phạm, doanh nghiệp còn phải rà soát toàn bộ các lô sản xuất khác của dòng sản phẩm Nước rửa tay Botanika và Sữa tắm nước hoa X-Men For Boss Intense để kiểm tra nguy cơ tồn tại sai phạm tương tự. Kết quả rà soát phải được báo cáo về cơ quan quản lý trước ngày 10/6/2026.