Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh giao Bệnh viện Lê Văn Việt đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế cơ sở

(Ngày Nay) - Ngày 2/6, Bệnh viện Lê Văn Việt tổ chức lễ ký kết hợp đồng hỗ trợ phát triển chuyên môn với 4 trạm y tế cấp phường gồm: Long Bình, Long Phước, Long Trường và Phước Long.

Hoạt động trên được triển khai căn cứ Kế hoạch số 660/KH-SYT ngày 21/01/2026 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố năm 2026, nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, TTƯT, BSCK2 (Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II) Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt nhấn mạnh việc ký kết không chỉ là hoạt động phối hợp chuyên môn giữa các đơn vị trong ngành y tế mà còn là bước triển khai cụ thể các chủ trương của ngành y tế trong củng cố và phát triển y tế cơ sở.

Lễ ký kết giữa Bệnh viện Lê Văn Việt và trạm y tế các phường giúp người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại

Theo TTƯT, BSCK2 Nguyễn Khoa Lý: “Trong thời gian tới Bệnh viện Lê Văn Việt sẽ đồng hành cùng các trạm y tế thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đào tạo, tập huấn và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế; luân phiên, luân chuyển bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hỗ trợ chuyên môn tại cơ sở; hỗ trợ thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện; chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa; hỗ trợ công tác dược, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Mục tiêu là từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của các trạm y tế, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết”.

Dự lễ ký kết, ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những bước phát triển của Bệnh viện Lê Văn Việt, đặc biệt là sự phát triển về chuyên môn, cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh. Ông cho biết các trạm y tế hiện vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về nguồn nhân lực và năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên môn.

Vì vậy, việc Bệnh viện Lê Văn Việt được Sở Y tế giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

1. Đại diện Bệnh viện Lê Văn Việt ký hợp tác với trạm y tế phường Long Trường

Ông Lê Ngọc Dũng cũng nhấn mạnh, việc tăng cường năng lực y tế cơ sở là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm 2026 với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, vai trò của các trạm y tế càng trở nên quan trọng và cần được củng cố về chuyên môn, nhân lực cũng như điều kiện hoạt động.

Đại diện các đơn vị được hỗ trợ, BSCK1 Vũ Thị Là, Phó Giám đốc điều hành trạm y tế phường Long Bình bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của Sở Y tế và Bệnh viện Lê Văn Việt. Đồng thời khẳng định các trạm y tế sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với bệnh viện trong quá trình triển khai các nội dung đã thống nhất; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, bố trí nhân lực tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật; thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết nhằm bảo đảm các nội dung hỗ trợ được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

TTƯT, BSCK2 Nguyễn Khoa Lý phát biểu tại lễ ký kết

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn toàn diện, tập trung vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn, công tác dược, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị và cấp cứu tại chỗ của các trạm y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Trước đó, Bệnh viện Lê Văn Việt đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú và đạt được những kết quả tích cực trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở và phối hợp khám miễn phí cho hơn 300 người dân tầm soát sức khỏe. Việc tiếp tục mở rộng mô hình hỗ trợ đến các trạm y tế Long Bình, Long Phước, Long Trường và Phước Long là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển hệ thống y tế theo hướng lấy y tế cơ sở làm nền tảng.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết giữa bệnh viện và y tế cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống hỗ trợ chuyên môn liên tục, hiệu quả. Qua đó giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện, kịp thời ngay tại cộng đồng, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

