Chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV - Sân chơi công nghệ dành cho sinh viên

(Ngày Nay) - Ngày 7/12, lễ bế mạc và trận chung kết Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS với chủ đề “Vùng trời quê hương” đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình gần ba tháng tranh tài của các đội tuyển đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

UAV 2025 - Cup PV GAS không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn là nơi ươm mầm đam mê, chắp cánh khát vọng bay cao cho thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một giải đấu, mà đã trở thành Diễn đàn kết nối giáo dục - doanh nghiệp - sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp và nghiên cứu cho các tài năng trẻ nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng UAV (thiết bị bay không người lái).

Sau các vòng thi sôi nổi, giải Nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng đã thuộc về đội SKYVISION, Đại học Tôn Đức Thắng; giải Nhì với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng đã thuộc về Đội BK–IAV của Đại học Bách khoa Hà Nội; Đội LH – TDH xuất sắc giành vị trí Hạng Ba chung cuộc tại UAV CUP PV GAS 2025 sau một hành trình đầy nỗ lực, bản lĩnh và cảm xúc. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng khác cho các đội tham gia thi đấu.

Theo Ban Tổ chức, mỗi màn trình diễn không chỉ là sự thể hiện về kỹ thuật mà còn là minh chứng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc, sự phối hợp ăn ý và niềm đam mê bền bỉ theo năm tháng. Danh hiệu Nhà Vô địch không chỉ là đích đến của một mùa giải mà còn là phần thưởng xứng đáng cho cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đội BK – IAV đã xuất sắc giành vị trí Á quân tại mùa giải năm nay.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, UAV (thiết bị bay không người lái) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, cứu hộ, vận chuyển y tế khẩn cấp, tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường. Những công nghệ này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho con người mà còn giúp giải quyết các thách thức toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai hay dịch bệnh.

Phát biểu bế mạc, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước cho biết, Cuộc thi được xây dựng nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ UAV, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển “kinh tế tầm thấp” trong tương lai.

Đánh giá về tiềm năng phát triển kinh tế tầm thấp của Việt Nam, TS Đinh Tấn Hưng cho rằng, kinh tế tầm thấp được xem là một bước phát triển đột phá, đầy tiềm năng và triển vọng, có khả năng tạo ra hiệu quả khác biệt trong tương lai. Việt Nam có lợi thế đi sau, tiếp thu các kết quả nghiên cứu và chế tạo tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, địa hình ba phần tư là đồi núi, việc xây dựng hạ tầng giao thông truyền thống gặp khó khăn, nên UAV và kinh tế tầm thấp đặc biệt phù hợp để đáp ứng nhu cầu ở vùng sâu vùng xa.