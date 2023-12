'Chúng tôi chung tay để hướng đến xây dựng một giải chạy mang tính biểu tượng, xứng tầm'

Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu luận tội Tổng thống Biden (Ngày Nay) - Một trợ lý lãnh đạo đảng Cộng hòa cho biết Hạ viện Mỹ do đảng này kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 13/12 để chính thức hóa cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza Chiều 12/12 theo giờ New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza. Nghị quyết được thông qua tại Phiên họp khẩn cấp thứ 10 của Đại hội đồng LHQ về khủng hoảng Gaza.

Thái Lan áp dụng biện pháp mới chặn cuộc gọi rác Trong một nỗ lực chống hành vi lừa đảo qua điện thoại, Bộ Kinh tế và Xã hội số (DES) Thái Lan ngày 12/12 thông báo rằng bất kỳ số điện thoại nào phát sinh hơn 100 cuộc gọi mỗi ngày sẽ lập tức bị đình chỉ.

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Linh hồn của Thiền phái Trúc Lâm (Ngày Nay) - Trần Nhân Tông là một tính cách lớn, một tâm hồn lớn đối với dân tộc Việt Nam, thế nhưng với Ngài đó chỉ là một góc đời rất nhỏ quanh quẩn chốn triều ca. Có gì vui.

Ngọ Môn Huế thêm lung linh từ hiệu ứng ánh sáng 3D chương trình "Huế by light - The live show" Tối 12/12, "Huế by light - The live show" do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Viện Pháp Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tại Ngọ Môn, Đại nội Huế đã làm thỏa lòng hàng ngàn khán giả Cố đô.

Báo chí Trung Quốc đánh giá cao quan hệ song phương với Việt Nam (Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam trong hai ngày 12-13/12, truyền thông Trung Quốc đã có nhiều bài viết về mối quan hệ song phương.

Hà Nội phân luồng giao thông đón đoàn khách quốc tế thăm chính thức Việt Nam (Ngày Nay) - Trong các ngày 12 và 13/12, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Human Act Prize 2023 - Vinh danh những “dấu ấn tiên phong” vì cộng đồng (Ngày Nay) - Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize còn đồng hành, kết nối mọi cá nhân và tập thể chung tay hướng tới sự phát triển bền vững.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ Công ty Việt Á sẽ diễn ra ngày 3/1 (Ngày Nay) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 3/1/2024 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày.