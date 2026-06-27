Nghịch lý doanh nghiệp kim cương: Sản phẩm giá cao, vốn điều lệ "khiêm tốn"

(Ngày Nay) - Kim cương là mặt hàng có giá trị cao, thường gắn với phân khúc khách hàng thượng lưu. Tuy nhiên, trên thị trường Việt Nam, không ít doanh nghiệp kinh doanh chuyên về kim cương lại có quy mô vốn điều lệ khá khiêm tốn, thậm chí số lượng lao động chỉ vỏn vẹn vài người.

Kim cương từ lâu được xem là một trong những mặt hàng xa xỉ bậc nhất. Vì vậy, nhiều người thường cho rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đều sở hữu nguồn lực tài chính lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh các doanh nghiệp quy mô lớn, nhiều thương hiệu chuyên kinh doanh kim cương lại có quy mô vốn và nhân sự khá khiêm tốn.

Ngoài các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC hay Bảo Tín Minh Châu với vốn điều lệ từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng và danh mục kinh doanh trải rộng từ vàng, trang sức đến đá quý, thị trường còn có nhiều thương hiệu chuyên về kim cương như Tierra Diamond, Jemmia Diamond, Skymond Luxury, Hưng Phát USA, Vĩnh Cara và Tâm Luxury.

Dù hoạt động trong lĩnh vực có giá trị giao dịch lớn, không ít doanh nghiệp trong số này lại sở hữu quy mô vốn tương đối nhỏ.

Tierra Diamond là một trong những thương hiệu nổi bật trên thị trường. Theo thông tin giới thiệu, đây là thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên cao cấp được thành lập từ năm 2016, theo đuổi phong cách thiết kế hiện đại, tinh tế và mô hình chế tác cá nhân hóa (Bespoke), hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Các sản phẩm của Tierra Diamond có mức giá dao động khá rộng, từ khoảng 7 triệu đồng đến 595 triệu đồng. Với hệ thống khoảng 20 cửa hàng và văn phòng đại diện, nhiều người có thể cho rằng doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính lớn. Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp lại cho thấy một bức tranh khác.

Công ty Cổ phần Tierra được thành lập ngày 20/10/2016, có trụ sở tại số 70 Trương Quyền, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại, chi tiết là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ kinh doanh vàng miếng).

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Hoàng Duy sở hữu 60% vốn (tương đương 600 triệu đồng) và bà Phùng Ngọc Thảo Ly sở hữu 40% vốn (tương đương 400 triệu đồng). Ông Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1990) đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến ngày 18/3/2026, sau nhiều lần điều chỉnh, vốn điều lệ của Tierra tăng lên 40,127 tỷ đồng. Đây là mức vốn đã tăng đáng kể so với thời điểm thành lập, song vẫn được đánh giá là khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh lĩnh vực kinh doanh kim cương.

Một thương hiệu khác là Jemmia cũng có quy mô tương tự.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Jemmia là đơn vị kiểm định và phân phối kim cương cao cấp tại Việt Nam, giới thiệu chỉ lựa chọn khoảng 2% những viên kim cương đẹp nhất thế giới. Doanh nghiệp cũng cho biết đã tham dự Hội nghị Kim cương Thế giới năm 2024 tại Dubai và trở thành thương hiệu kim cương Việt Nam đặt trụ sở tại Trung tâm Đa hàng hóa Dubai (DMCC) từ tháng 6 cùng năm.

Tuy nhiên, xét về quy mô doanh nghiệp, Jemmia cũng không quá lớn.

Công ty Cổ phần Jemmia được thành lập ngày 19/4/2019, đặt trụ sở tại 244/29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động thiết kế chuyên dụng, cụ thể là thiết kế đồ trang sức.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Dương Anh Tú sở hữu 35% vốn, ông La Kim Tài sở hữu 30% và bà Lê Thị Thủy sở hữu 35%. Ông Dương Anh Tú là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, hai vị trí này do ông Lâm Ngọc Cường đảm nhiệm.

Đến ngày 11/9/2020, vốn điều lệ của Jemmia được nâng lên 30 tỷ đồng, trong khi cơ cấu cổ đông không được công bố. Đáng chú ý, theo thông tin về thuế trong một thời gian dài, doanh nghiệp chỉ có tổng số 5 lao động.

Vĩnh Cara cũng là một thương hiệu nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Thương hiệu này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 20 tỷ đồng. Ông Bùi Cao Xuân Vĩnh đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu công ty.

Đáng chú ý, trong nhiều năm liên tiếp, quy mô nhân sự của Vĩnh Cara Diamond Jewelry chỉ duy trì ở mức 4 lao động.

Gần đây, Tâm Luxury là một trong những thương hiệu được nhắc đến nhiều trên thị trường kim cương. Thương hiệu này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tâm Luxury.

Tâm Luxury gắn liền với tên tuổi ông Lê Văn Tâm. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp do bà Võ Thị Thanh Hiền - vợ ông Tâm đứng tên sở hữu.

Từ ngày 23/9/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Dù vậy, theo thông tin về thuế, tổng số lao động của công ty vẫn chỉ ở mức 2 người.