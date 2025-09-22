Chuyển đổi số, AI bùng nổ – nhưng có một vị trí không bao giờ "lỗi thời"

(Ngày Nay) - Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, ngành ngân hàng đang trải qua một cuộc cách mạng số hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, giữa làn sóng chuyển đổi số và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), một vị trí vẫn giữ vững "sức nóng" và không thể thay thế đó là chuyên viên quan hệ khách hàng.

Ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số và AI đang tái định hình ngành ngân hàng. Nhiều vị trí truyền thống như giao dịch viên, kiểm toán sơ cấp, phân tích dữ liệu đang dần được tự động hóa. Theo báo cáo của McKinsey, khoảng 60% công việc trong ngành ngân hàng có thể được tự động hóa bằng công nghệ hiện tại. Dù vậy, những vị trí đòi hỏi sự tương tác giữa người với người, như chuyên viên quan hệ khách hàng, vẫn giữ vai trò then chốt.

Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM - Relationship Manager) - không chỉ là người bán sản phẩm tài chính mà còn là người xây dựng lòng tin và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này luôn cao.

Trên nền tảng tuyển dụng Vietnamwork, tính đến tháng 08/2025, có hơn 800 tin tuyển dụng cho vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng, trong đó nhiều ngân hàng đều đăng tuyến vị trí này như Vietcombank, MSB, OCB…

Về thu nhập, cũng theo thống kê từ VietnamWorks, mức lương trung bình cho vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng dao động từ 13 đến 40 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu suất làm việc, chưa kể phần thưởng nếu vượt KPI.

TWings Academy - đào tạo từ thực tiễn, sẵn sàng vào nghề

Để thành công trong vai trò chuyên viên quan hệ khách hàng, ngoài kỹ năng giao tiếp và thuyết phục còn cần kiến thức sâu rộng về sản phẩm tài chính, kỹ năng phân tích và quản lý mối quan hệ. Đây cũng chính là những năng lực cốt lõi mà TWings Academy - đơn vị đào tạo nghiệp vụ ngân hàng thực chiến do TNTalent phát triển (đối tác chiến lược của MSB và ROX Group) hướng đến.

Khác với các chương trình đào tạo lý thuyết đơn thuần, khóa học tại TWings được thiết kế bám sát thực tiễn ngành. Học viên vừa rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, vận hành quy trình, làm việc dưới áp lực, vừa được cập nhật các kỹ năng như ứng dụng giải pháp số, xây dựng thương hiệu cá nhân, hay tư duy thiết kế (Design Thinking). Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở trải nghiệm thực tế: học viên trực tiếp làm việc với khách hàng thật, dưới sự đồng hành của đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm.

Bạn Tôn Vũ, một học viên TWings chia sẻ: “Trong 2 tháng học tập tại TWings Academy, em được trang bị kiến thức nghiệp vụ bám sát quy trình thực tế tại Ngân hàng. Đây là bước đệm giúp em thích nghi nhanh trong giai đoạn đi thực địa tại chi nhánh. Trong thời gian này, các anh chị Mentor đã hỗ trợ em rất nhiều. Em còn may mắn có được khách hàng đầu tiên giải ngân thành công và được offer trực tiếp về chi nhánh nơi em thực địa.”

Tháng 8 vừa qua, TWings Academy tổ chức lễ tổng kết khóa Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, với 80% học viên hoàn thành khóa học và được offer trực tiếp tại các chi nhánh MSB.

Kết quả này cho thấy TWings không chỉ trang bị kiến thức, mà còn giúp học viên sớm va chạm nghề và đạt kết quả ngay trong quá trình đào tạo. Ở góc nhìn doanh nghiệp tuyển dụng, các chi nhánh ngân hàng cũng ghi nhận rõ giá trị này.

Theo Anh Vũ Văn Quý - Giám đốc Quản lý Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp MSB chia sẻ “Tôi đánh giá rất cao mô hình đào tạo của TWings. Chi nhánh rất thích các bạn trẻ bởi các bạn mang đến năng lượng mới. Theo quy trình tuyển dụng thông thường, Ngân hàng chỉ tuyển ứng viên đã có kinh nghiệm. TWings đã trở thành cầu nối, giúp các bạn vừa tích lũy trải nghiệm thực tế, vừa được hưởng lương. Bản thân tôi cũng đã offer trực tiếp 2 học viên trở thành nhân viên chính thức.”

Cơ hội vẫn rộng mở - nếu bạn bắt đầu đúng cách

Có thể thấy, dù AI phát triển đến đâu, việc xây dựng lòng tin, thấu hiểu nhu cầu cá nhân và xử lý tình huống linh hoạt là những kỹ năng mà AI chưa thể thay thế. Các khách hàng vẫn cần sự tư vấn từ con người, đặc biệt trong các quyết định tài chính quan trọng. Bởi vậy, bản thân các ngân hàng luôn đề cao việc tuyển dụng các chuyên viên yêu nghề, được đào tạo bài bản.

Theo Báo cáo về Lương và thị trường lao động của VietnamWorks, hơn 50% doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục tuyển dụng, đặc biệt ưu tiên các ứng viên có kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích nghi với sự thay đổi.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một công việc ổn định, thu nhập tốt và không lo bị AI thay thế - hãy bắt đầu bằng cách rèn luyện đúng kỹ năng, đúng phương pháp, cùng TWings Academy.