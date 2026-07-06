Chuyên gia: Hạ tầng chỉ tạo kết nối, năng lực vận hành đô thị mới quyết định giá trị bất động sản

(Ngày Nay) - Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Song, theo các chuyên gia, trong mô hình TOD, hạ tầng chỉ là điểm khởi đầu, còn đô thị mới là yếu tố tạo nên giá trị tài sản. Với quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái hoàn chỉnh, Vinhomes Global Gate Hạ Long có nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn và dòng người.

Hạ tầng chỉ mở cơ hội, đô thị mới quyết định giá trị

Hạ tầng giao thông có thể tạo ra khả năng kết nối, nhưng chưa phải yếu tố quyết định giá trị bất động sản.

Chia sẻ tại Global Living Talk với chủ đề “TOD - Từ xu hướng toàn cầu đến sự dịch chuyển của dòng người, dòng vốn và giá trị bất động sản” ngày 4/7 vừa qua, các chuyên gia cho rằng yếu tố quyết định nằm ở khả năng hình thành những đô thị có cộng đồng cư dân, việc làm và hệ sinh thái dịch vụ phát triển đồng bộ.

Theo ông Long Phan, Chủ tịch sáng lập Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam, không ít nhà đầu tư vẫn đồng nhất TOD với phát triển bất động sản quanh các tuyến metro hoặc đường sắt. Trên thực tế, bản chất của mô hình này là xây dựng những cực tăng trưởng mới, nơi giao thông đóng vai trò “mạch dẫn” cho kinh tế và đô thị.

“TOD không chỉ là câu chuyện phát triển hạ tầng hay nơi ở, mà chính là phát triển các trục kinh tế dựa trên các trục giao thông”, ông Long Phan nhấn mạnh.

Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital, cùng với sự phát triển của công nghệ, TOD cũng không ngừng được nâng cấp, trở thành mô hình đô thị tích hợp.

“Nếu trước đây giao thông chủ yếu phục vụ kết nối giữa các điểm đến thì ngày nay, mỗi khu vực quanh nhà ga đều trở thành một trung tâm, nơi người dân có thể sinh sống, làm việc và tiếp cận hầu hết tiện ích trong bán kính 500-800m, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị thông minh, AI và ESG”, ông Tuấn phân tích.

Thực tế tại Nhật Bản, Hong Kong hay Singapore cho thấy, những khu vực gia tăng giá trị mạnh nhất không đơn thuần nằm dọc các tuyến giao thông, mà là nơi hình thành được cộng đồng cư dân ổn định, việc làm và hệ sinh thái thương mại - dịch vụ phát triển đồng bộ. Chính quá trình vận hành đô thị liên tục mới tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản.

Lợi thế của Vinhomes Global Gate Hạ Long

Theo các chuyên gia tại Global Living Talk, Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển TOD với lợi thế lớn về quỹ đất và khả năng quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Đây được xem là cơ hội để hình thành các đô thị thế hệ mới thay vì chỉ mở rộng các khu dân cư dọc các tuyến giao thông.

Khảo sát của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam cho thấy, khoảng 65% chuyên gia nhận định tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới sẽ được dẫn dắt bởi đầu tư công và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, theo ông Long Phan, điều đó không đồng nghĩa mọi dự án bất động sản đều hưởng lợi như nhau.

“Nếu là nhà đầu tư, tôi không chỉ nhìn xem tuyến đường đi qua đâu. Điều quan trọng hơn là trên tuyến đó sẽ hình thành đô thị nào, cư dân ở đâu, việc làm đến từ đâu và động lực phát triển dài hạn của khu vực là gì”, ông chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, giá trị bất động sản chỉ được tạo lập bền vững khi phát triển hạ tầng và phát triển đô thị diễn ra đồng thời.

“Khi cộng đồng cư dân, việc làm và hệ thống dịch vụ được hình thành song hành với hạ tầng, khu vực quanh các tuyến giao thông mới thực sự trở thành cực tăng trưởng mới, thay vì chỉ là nơi có khả năng kết nối thuận tiện”, ông Tuấn phân tích.

Điều đó đồng nghĩa, trong chu kỳ phát triển mới, lợi thế dẫn dắt sẽ thuộc về những đại đô thị đã chuẩn bị sẵn nền tảng vận hành, đủ khả năng thu hút cư dân, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế ngay khi hạ tầng hoàn thiện.

Trong mô hình TOD, giá trị bất động sản quanh nhà ga được tạo nên bởi sự phát triển đồng bộ của đô thị.

Thay vì phát triển đơn thuần các khu ở, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp với đầy đủ các cấu phần của một thành phố hiện đại, từ không gian an cư, việc làm, thương mại, dịch vụ, giáo dục, vui chơi giải trí đến hệ thống tiện ích đồng bộ. Cách tiếp cận này hướng tới mục tiêu hình thành một đô thị có khả năng vận hành độc lập, tạo lập cộng đồng cư dân quy mô lớn cùng nhịp sống kinh tế - xã hội diễn ra liên tục. Đây cũng chính là nền tảng tạo nên giá trị bất động sản dài hạn.

Bên cạnh lợi thế quy hoạch, vị trí độc nhất vô nhị bên vịnh di sản thế giới cũng mở ra khả năng thu hút cư dân, chuyên gia, doanh nghiệp toàn cầu và các hoạt động đầu tư, du lịch, dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

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Với nền tảng quy hoạch đồng bộ, hệ sinh thái hoàn chỉnh và tầm nhìn xây dựng một thành phố vận hành độc lập, Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng sẽ dẫn dắt mô hình TOD tại Việt Nam. Tại đây, giá trị bất động sản không chỉ đến từ hạ tầng giao thông mà còn được bồi đắp bởi cộng đồng cư dân, hoạt động kinh tế và chất lượng sống ngày càng hoàn thiện.