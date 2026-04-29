"Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới"

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Ngày 28/4, tại buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định đây là chuyến thăm mang ý nghĩa sâu sắc, diễn ra đúng vào dịp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, thể hiện sự coi trọng to lớn của Chính phủ Nhật Bản đối với mối quan hệ hợp tác song phương.

Chuyến thăm cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, khi Chính phủ Việt Nam vừa mới kiện toàn bộ máy. Theo Đại sứ Ito Naoki, đây là minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam, khi gần như trở thành thông lệ rằng các Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam trong vòng một năm sau khi nhậm chức.

“Chuyến thăm nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá những thành quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời xác nhận những nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Nhật Bản bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành quả kinh tế nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 50 năm thống nhất, cũng như con đường hòa bình và phát triển mà đất nước đang theo đuổi”, Đại sứ chia sẻ và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Hai bên kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương dựa trên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP), cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, điểm nhấn của chuyến thăm là Thủ tướng Takaichi sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOI). Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về chính sách tại Việt Nam kể từ năm 2020.

Tầm nhìn FOI được Thủ tướng Abe Shinzo đưa ra cách đây 10 năm, với nhận thức rằng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ trở thành trung tâm phát triển của thế giới. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, thế giới đã thay đổi đáng kể: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các cuộc cách mạng công nghệ xuất hiện, các quốc gia Nam bán cầu nổi lên, và tình hình địa chính trị trở nên phức tạp hơn.

Theo Đại sứ Ito Naoki, Thủ tướng Takaichi nhận thức rất mạnh mẽ rằng cần phải tiến hóa FOI để ứng phó với những thay đổi thời đại. Đặc biệt, an ninh kinh tế là vấn đề quan trọng đối với nhiều quốc gia, và xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Việc chọn Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội để phát biểu mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự công nhận của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN, vị trí quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nhật Bản cũng cho biết chuyến thăm sẽ tập trung vào bốn trụ cột hợp tác chính, phản ánh những ưu tiên chiến lược của cả hai nước: Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh; An ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược; Ngoại giao, an ninh quốc phòng và đóng góp cho hòa bình khu vực; Giao lưu nhân dân, văn hóa và học thuật.