Cơ hội phát triển từ những thành phố "không ngủ" trên thế giới

Trong một nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đêm, các thành phố trên khắp thế giới đang thay đổi luật lệ để duy trì các quán bar, nhà hàng và mạng lưới vận chuyển hoạt động suốt ngày đêm.

Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền thành phố Montreal - nơi có các quán bar và câu lạc bộ theo quy định phải đóng cửa vào 3 giờ sáng - đang có kế hoạch giới thiệu một khu vui chơi 24/7 mới ở trung tâm thành phố như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đầu tư vào nền kinh tế đêm ở thành phố này.

Các chính sách nhằm giữ cho các thành phố mở cửa suốt ngày đêm bắt đầu phát triển kể từ khi Amsterdam (Hà Lan) bắt đầu cấp giấy phép hoạt động 24 giờ vào năm 2013 cho các không gian mở ngoài trung tâm. Một trong những cơ sở đầu tiên là A'DAM Toren, một tòa tháp 22 tầng hoàn chỉnh với mạng lưới văn phòng, quán cà phê, nhà hàng và câu lạc bộ dưới lòng đất ở khu phức hợpOverhoeks của Amsterdam.

Ý tưởng phát triển nền kinh tế ban đêm đã lan rộng đến khoảng 100 thành phố. Thậm chí tại một số thành phố như London, New York, Zurich, chính quyền địa phương đã bổ nhiệm “thị trưởng ban đêm” để có thể quản lý các hoạt động. Trong khi các địa phương hiện vẫn đang tập trung vào các quán bar và câu lạc bộ, những người ủng hộ nói rằng các chính sách này không chỉ nên dừng lại ở đồ uống có cồn.

Như tại Berlin, vào ngày cuối tuần và nghỉ lễ, tàu điện ngầm tại đây hoạt động 24 giờ một ngày để phục vụ những người đi chơi khuya về muộn. Lutz Leichsenring, người phát ngôn và thành viên ban điều hành của Clubcommission Berlin, người đồng sáng lập công ty tư vấn kinh tế đêm VibeLab, cho biết: “Nếu bạn muốn tạo ra một sự sống động về văn hóa trong thành phố, thì vấn đề không chỉ dừng ở việc uống rượu. Bạn cần có một không gian sáng tạo vừa có giá cả phải chăng vừa dễ tiếp cận. Ví dụ, phương tiện giao thông công cộng cần phải trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những người sống bên ngoài thành phố. Xe buýt không nên ngừng hoạt động vào nửa đêm”.

Michele Acuto, giám đốc Trung tâm đô thị Melbourne tại Đại học Melbourne, cho biết: “Chính sách 24 giờ là sự thừa nhận thành phố và các hoạt động kinh tế của nó không bao giờ dừng lại”.

Kinh tế đêm là một phần quan trọng trong doanh thu kinh tế của nhiều thành phố. Theo báo cáo của Clubcommission Berlin năm 2019, tại Berlin, hình thức “du lịch lễ hội âm nhạc điện tử” thu hút hơn 3 triệu người mỗi năm. Một phân tích của Thành phố New York từ năm 2019 cho thấy các hoạt động vui chơi về đêm đã mang lại 35,1 tỷ USD cho thành phố hàng năm, tạo ra 299.000 việc làm và 13,1 tỷ USD tiền lương cho những người lao động. Kinh tế đêm được định nghĩa là ngành công nghiệp giải trí về đêm bao gồm lĩnh vực ẩm thực, đồ uống và giải trí của thành phố trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ngoài việc mang lợi lợi ích kinh tế cho thành phố, việc phát triển các ngành công nghiệp giải trí về đêm có thể mang lại những tác động tích cực khác. Tại New South Wales (Australia), người dân cho biết họ cảm thấy an toàn hơn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các khu vực ngoại thành sau chính sách mở cửa mới của chính phủ. Tại đây đã thành lập văn phòng ủy viên kinh tế 24 giờ. Một số sáng kiến ​​của văn phòng bao gồm các chương trình cải thiện sự an toàn khi trời tối và cung cấp đại sứ “Chăm sóc” tại các khu vực có cuộc sống về đêm nổi tiếng để hỗ trợ những người trẻ đi chơi muộn.

Tuy nhiên, việc kéo dài cuộc sống về đêm không phải là không có những khó khăn. Amsterdam từ lâu đã phải đối mặt với vấn đề khi khách du lịch gây ồn ào ở khu đèn đỏ. Thậm chí gần đây giới chức thành phố này còn đề xuất một kế hoạch gây tranh cãi nhằm chuyển hoạt động mại dâm hợp pháp sang một trung tâm bên ngoài thành phố.

Mirik Milan – cựu thị trưởng kinh tế đêm Amsterdam kiêm đồng sáng lập VibeLab cùng Lutz Leichsenring - cho biết: “Danh tiếng của Amsterdam là thứ đã được xây dựng qua hàng trăm năm. Nókhông thể biến mất. Nhưng thành phố phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân được giữ nguyên khi cuộc sống về đêm ngày càng mở rộng’.

Trọng trách của những người đảm nhiệm thúc đẩy các hoạt động về đêm là giữ hoà khí giữa những người muốn hưởng thụ cuộc sống sôi động về đêm và những người muốn nghỉ ngơi. Năm 2018, chính phủ Berlin cam kết đầu tư 1 triệu euro cho các dự án cách âm sau khi tranh chấp tiếng ồn với người dân buộc nhiều câu lạc bộ phải đóng cửa. Theo Leichsenring, cho đến nay, hơn 40 câu lạc bộ đã nhận được khoản tiền tài trợ và sẽ tiếp tục nhận được tài trợ trong đợt tới.

Là một phần trong nỗ lực phát triển cuộc sống về đêm, gần đây Montreal cũng đã công bố chương trình tài trợ cho các địa điểm biểu diễn có tối đa 400 chỗ, cho phép họ nhận được tới 100.000 USD cho các sáng kiến ​​cách âm. Một phần mục tiêu của sáng kiến ​​cuộc sống về đêm là đơn giản hóa quy trình cho các doanh nghiệp muốn mở cửa 24/7.