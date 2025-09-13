Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025

(Ngày Nay) - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ V, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2025. Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/9.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã có quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (sửa đổi năm 2025) và quyết định phê duyệt Quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” (sửa đổi năm 2025).

Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ban hành Bộ tiêu chí năm 2021 và Bộ tiêu chí (sửa đổi) 2024; tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã bổ sung Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (sửa đổi) 2025, được áp dụng để xét công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam".

Theo đó, tiêu chí mới nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người, đạo đức và bản sắc dân tộc. Hệ thống tiêu chí được cơ cấu lại thành 5 nhóm, mỗi nhóm 5 tiêu chí (tổng 25 tiêu chí), ít hơn so với 33 tiêu chí của Bộ tiêu chí 2024. Trong đó, sự thay đổi đáng chú ý là việc bổ sung các nhóm tiêu chí mới tập trung vào bản sắc dân tộc, giá trị toàn cầu và sự lan tỏa văn hóa. Những thay đổi này có tác động sâu rộng, biến việc công nhận chuẩn văn hóa kinh doanh thành một đòn bẩy chiến lược để thúc đẩy sự thay đổi văn hóa từ bên trong mỗi doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hình ảnh và uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ tiêu chí sửa đổi năm 2025 mở rộng phạm vi của các điều kiện tiên quyết, bổ sung thêm yếu tố "gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật" vào điều kiện 1 và "hủy hoại môi trường" vào điều kiện 2. Điều này cho thấy Bộ tiêu chí đang phản ánh thực tiễn kinh doanh hiện đại và những vấn đề đạo đức mới nổi lên. Việc đưa "quảng cáo sai sự thật" vào danh sách cấm ngay từ đầu cho thấy sự nhận thức về tầm quan trọng của tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Tương tự, "hủy hoại môi trường" được nâng lên thành điều kiện tiên quyết thay vì chỉ là một tiêu chí đánh giá thông thường, nhấn mạnh sự nghiêm túc của tổ chức đối với vấn đề này.

Một số nhóm tiêu chí hoàn toàn mới cũng được bổ sung vào Bộ tiêu chí sửa đổi 2025. Cụ thể, nhóm tiêu chí "Văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc" khẳng định tầm quan trọng của việc đưa các giá trị văn hóa dân tộc vào kinh doanh. Nhóm tiêu chí "Lan tỏa và tiếp biến văn hóa kinh doanh", thể hiện tầm nhìn mở rộng của Bộ tiêu chí, không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp mà còn hướng đến sự lan tỏa ra cộng đồng và tiếp thu giá trị quốc tế. Việc đưa những nhóm tiêu chí hoàn toàn mới vào Bộ tiêu chí cho thấy, tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc cải thiện doanh nghiệp nội địa, mà còn nhằm quảng bá một hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam hiện đại, có bản sắc và hội nhập...

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn nêu rõ: Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025 là một bước chuyển mình chiến lược, phản ánh sự trưởng thành trong nhận thức về văn hóa kinh doanh; hướng tới một mô hình toàn diện, linh hoạt và mang tính dẫn dắt, khuyến khích sự phát triển bền vững từ gốc rễ.

Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" là hoạt động thường niên do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tiếp nối thành công của bốn kỳ tổ chức từ năm 2021 đến 2024, Chương trình xét chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2025 sẽ tiếp tục được triển khai, nhằm tôn vinh và ghi nhận các doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng, thực thi văn hóa kinh doanh chuẩn mực; đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước.