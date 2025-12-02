Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

(Ngày Nay) - Ngày 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, trong không khí thi đua hướng tới Đại hội VIII Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam; các đồng chí lãnh đạo các ban Công đoàn Petrovietnam.

Về phía PV GAS có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên BCH Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; đặc biệt là sự tham dự của 81 đại biểu, đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) đến từ 16 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn PV GAS.

Trước thềm Đại hội, Công đoàn PV GAS phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung – Tây Nguyên bị ảnh hưởng mưa lũ, thu được 54 triệu đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia “Nghĩa tình PV GAS”.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2023–2025, Công đoàn PV GAS đã hoàn thành toàn bộ 16/16 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nhiều nội dung hoàn thành sớm 1–2 năm. Tổ chức Công đoàn đạt kết quả nổi bật với 500 sáng kiến, 100% NLĐ được chăm lo quyền lợi – phúc lợi, 50 đoàn viên được kết nạp Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và lan tỏa các phong trào thi đua hiệu quả.

Các kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên PV GAS, góp phần xây dựng hình ảnh NLĐ “Bản lĩnh – Trí tuệ – Sáng tạo – Nghĩa tình”, tạo động lực cho sự phát triển của Tổng công ty.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với nhiều thời cơ và thách thức mới, Công đoàn PV GAS đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung – phương thức hoạt động; tăng cường chuyển đổi số; nâng cao năng lực đối thoại – thương lượng tập thể; đồng hành cùng chuyên môn xây dựng đội ngũ NLĐ “Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Nhân văn”; đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển PV GAS trong thời kỳ chuyển đổi năng lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Uỷ viên BCH Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT PV GAS đánh giá cao, khẳng định Công đoàn PV GAS hoạt động tích cực, hiệu quả, luôn đi cùng NLĐ để động viên chia sẻ, đi sau để thúc đẩy, đi trước để dẫn đắt công đoàn viên và luôn đồng hành xây dựng Tổng công ty phát triển lớn mạnh, tiên phong dẫn dắt ngành năng lượng khí Việt Nam, là một trong những đơn vị chủ lực của Petrovietnam.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn và yêu cầu tổ chức Công đoàn PV GAS tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; xây dựng hệ thống công đoàn vững mạnh, đoàn viên gương mẫu; coi trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Qua đó, Công đoàn đồng hành cùng Tổng công ty thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam, biểu dương vai trò nổi bật của Công đoàn PV GAS trong những thành tựu ấn tượng suốt 35 năm phát triển của Tổng công ty, đồng thời đánh giá cao việc Công đoàn PV GAS luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trong các phong trào của Công đoàn Tập đoàn.

Bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, mở rộng lĩnh vực hoạt động và mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng nhiều thách thức đối với NLĐ và tổ chức Công đoàn trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp và tác động mạnh mẽ của công nghệ – trí tuệ nhân tạo, đồng chí đề nghị Công đoàn PV GAS tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được. Công đoàn cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ; góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; dẫn dắt phong trào sáng kiến – cải tiến kỹ thuật; xây dựng văn hóa sáng tạo; củng cố công đoàn cơ sở vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, xây dựng tổ chức Công đoàn PV GAS ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của NLĐ và tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào Công đoàn Petrovietnam.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Petrovietnam lần thứ VIII. Đồng chí Trần Xuân Thành tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn PV GAS; các Phó Chủ tịch gồm Lê Phước Khôi và Trịnh Văn Minh.

Với phương châm hành động “Nói ít – Nghĩ nhiều – Làm nhiều – Tốc độ nhanh – Hiệu quả cao”, cùng tinh thần "Một đội ngũ – Một mục tiêu" và theo chủ đề của Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động PV GAS đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, góp phần xây dựng PV GAS phát triển bền vững, vì lợi ích người lao động và sự phồn vinh của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.