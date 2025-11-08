Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng

(Ngày Nay) -Thông qua Quỹ Prudence Foundation, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số (CRC) triển khai chương trình PRU Volunteering (PRU Tình nguyện) 2025 tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.
Prudential cam kết hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trường học và khu dân cư lên đến 84.000 USD (tương đương 2,1 tỷ đồng)
Prudential cam kết hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trường học và khu dân cư lên đến 84.000 USD (tương đương 2,1 tỷ đồng)

Chương trình thể hiện cam kết bền vững của Prudential trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, vì một tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.

Trong tuần đầu tháng 11, Prudential và Quỹ Prudence Foundation cùng CRC tổ chức khảo sát thực địa và cải tạo cơ sở hạ tầng tại nhiều trường học và khu dân cư, bao gồm nâng cấp nhà vệ sinh, thư viện, sân chơi, tường rào, hệ thống đèn đường. Tổng giá trị hỗ trợ lên đến 84.000 USD (tương đương 2,1 tỷ đồng), mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.862 người, trong đó có 1.060 học sinh và 802 hộ dân.

Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng ảnh 1
Sự kiện giao lưu văn hóa trong khuôn khổ chương trình Pru Volunteering 2025.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện “Bữa ăn yêu thương và Giao lưu văn hóa” diễn ra ngày 6/11 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học & THCS Suối Giàng, quy tụ hơn 900 học sinh, giáo viên cùng nhiều tình nguyện viên của Prudential đến từ 14 thị trường trên toàn châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên quốc tế và đội ngũ Prudential Việt Nam cũng đã mang đến cho học sinh địa phương nhiều thông tin thiết thực bao gồm giáo dục tài chính và hướng dẫn vệ sinh cá nhân đúng cách.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kevin Kwon – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Đây không chỉ là việc xây dựng một thư viện, mà còn là trao gửi hy vọng cho thế hệ tiếp theo – những người sẽ trở thành nhân tố thay đổi đất nước Việt Nam. Trong suốt 26 năm qua, chúng tôi đã đóng góp và đầu tư hàng triệu đô la để xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện những việc làm có ý nghĩa để khẳng định cam kết cùng phát triển một xã hội mạnh mẽ, nhân ái, cũng như Prudential Việt Nam luôn dành tâm huyết để đồng hành người dân và cộng đồng trên khắp đất nước này.”

Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng ảnh 2
Các tình nguyện viên Prudential chung tay cải tạo cơ sở hạ tầng trường học tại Lào Cai.

Được khởi động từ năm 2009, PRU Volunteering là sáng kiến của Quỹ Prudence Foundation. Mỗi năm, chương trình được tổ chức tại một quốc gia khác nhau, quy tụ hàng chục tình nguyện viên là nhân viên Prudential tại nhiều thị trường cùng đóng góp cho cộng đồng thông qua các dự án phục hồi sau thiên tai và hướng tới phát triển bền vững. Điểm đến lần này là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai, với nhiều công trình hạ tầng và trường học bị tàn phá. Phần lớn học sinh tại đây là người dân tộc thiểu số, có ít cơ hội tiếp cận giáo dục và giao lưu văn hóa.

Năm nay, Prudential Việt Nam vinh dự trở thành nước đăng cai, đồng thời chương trình này cũng nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 26 năm Prudential có mặt tại thị trường Việt Nam, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã tiếp tục được ghi nhận bởi báo chí và cộng đồng thông qua các giải thưởng uy tín, cụ thể vào ngày 05/11/2025 vừa qua tại Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức, Prudential Việt Nam vinh dự được công nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2025. Giải thưởng là minh chứng cho hành trình không ngừng lan tỏa tinh thần nhân ái và xây dựng giá trị bền vững cho xã hội mà Prudential đã kiên định theo đuổi trong suốt hơn hai thập kỉ hoạt động tại Việt Nam.

Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng ảnh 3
Đại diện Prudential Việt Nam nhận giải thưởng tại sự kiện Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025”.

Prudential không chỉ tiên phong mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện mà còn xem trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững nhằm hiện thực hóa sứ mệnh “mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”, không chỉ với khách hàng mà còn với cộng đồng.

