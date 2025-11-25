7 gương mặt trẻ của PV GAS trúng tuyển Chương trình “Thanh niên xuất sắc Petrovietnam 2025”

(Ngày Nay) - Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức vòng phỏng vấn toàn quốc Chương trình “Thanh niên xuất sắc Petrovietnam 2025” (PV-Youth 2025), chương trình trọng điểm trong Kế hoạch quản trị nhân tài của Tập đoàn, được thiết kế nhằm phát hiện, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự trẻ ưu tú, bản lĩnh và khát vọng, để trở thành lực lượng kế cận chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn tới.

Trong hơn 60 ứng viên xuất sắc đến từ các đơn vị trong toàn Tập đoàn, 7 gương mặt tiêu biểu của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã vinh dự được chọn vào danh sách “Thanh niên xuất sắc Petrovietnam 2025”. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của từng cá nhân, mà còn khẳng định chất lượng nguồn nhân lực trẻ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của PV GAS, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực khí và năng lượng tại Việt Nam.

Khát vọng tuổi trẻ – Nguồn lực kiến tạo tương lai Petrovietnam

Chương trình PV-Youth 2025 được thiết kế dành cho nhân sự trẻ tiềm năng đang công tác tại các đơn vị của Petrovietnam, với mục tiêu xây dựng thế hệ kế cận có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần lãnh đạo. Đối tượng tham gia gồm hai nhóm: Cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) đang giữ vị trí quản lý từ cấp đội/nhóm trở lên; Nhân sự trẻ (dưới 30 tuổi) có sáng kiến, đề tài hoặc giải pháp đổi mới sáng tạo được công nhận, hoặc chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Tham gia chương trình, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng toàn diện, từ quản trị, lãnh đạo, tư duy sáng tạo đến kinh nghiệm thực tiễn tại các dự án trọng điểm của Tập đoàn. Với mô hình đào tạo hiện đại 70:20:10, chương trình PV-Youth 2025 giúp học viên phát triển năng lực vượt trội thông qua học tập chính quy, cố vấn trực tiếp từ các lãnh đạo giàu kinh nghiệm, cùng trải nghiệm thực tế tại các công trình, dự án dầu khí trọng điểm quốc gia.

7 gương mặt trẻ PV GAS, dấu ấn của bản lĩnh và khát vọng

Từ hơn 100 hồ sơ nộp đăng ký với các tiêu chuẩn “cao cấp”, sau quá trình sàng lọc kỹ lưỡng và phỏng vấn chuyên sâu, Petrovietnam đã chọn 60 hồ sơ xuất sắc, trong đó PV GAS có 7 đại diện đã chính thức ghi tên mình vào danh sách “Thanh niên xuất sắc Petrovietnam 2025”, bao gồm:

1. Nguyễn Quốc Thắng - Phó phòng, Phòng Vận chuyển - Điều độ khí, Công ty Khí Cà Mau;

2. Trần Thanh Minh - Đốc công Đội Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty Dịch vụ khí;

3. Nguyễn Thanh Tân - Đốc công, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau;

4. Phạm Thái Sơn - Trưởng ca, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu;

5. Trần Anh Khoa - Kỹ sư dự phòng đốc công, Phòng Kỹ thuật - Sản xuất, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ;

6. Nguyễn Thành Thịnh - Kỹ sư, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau;

7. Lê Thái Hiển - Chuyên viên, Phòng Thương mại - Hợp đồng, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ.

Mỗi gương mặt là một minh chứng sống động cho tinh thần dấn thân, khát vọng học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Dù ở bất cứ vị trí công việc nào, tất cả đều cùng tỏa sáng với chung một niềm tự hào, được góp phần của mình vào hành trình thắp lửa non sông của PV GAS.

Thành công của 7 đại diện trẻ là minh chứng rõ nét cho chất lượng nguồn nhân lực và văn hóa phát triển con người của PV GAS, nơi luôn khuyến khích sự sáng tạo, cởi mở và tinh thần tiên phong. Các thanh niên xuất sắc PV GAS đã thể hiện trọn vẹn tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận nhiệm vụ khó, sẵn sàng học hỏi và kiến tạo giá trị mới cho Tổng công ty. Họ không chỉ là đại diện cho thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh của PV GAS, mà còn là hình mẫu của người lao động thời đại mới, tự tin, chủ động và khát khao cống hiến.

Với thông điệp “Khát vọng tuổi trẻ – Tương lai Petrovietnam”, chương trình PV-Youth 2025 không chỉ là cơ hội học tập và phát triển, mà còn là hành trình khẳng định bản lĩnh của thanh niên PV GAS, những người mang trong mình tinh thần tiên phong, ý chí bền bỉ và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Họ chính là nguồn năng lượng mới, tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai và góp phần đưa Petrovietnam nói chung, PV GAS nói riêng tiếp tục vươn xa trên hành trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.