Viettel tiếp tục gặt hái giải thưởng với dự án Internet trường học

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa được trao Giải thưởng của năm tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) 2025, với dự án Internet Trường học. Đây là hạng mục mang tính biểu tượng cao nhất của giải thưởng, nhằm tôn vinh những sáng kiến vượt trội, đại diện cho tinh thần kiến tạo – lan tỏa – kết nối để cộng đồng cùng phát triển bền vững.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình gần hai thập kỷ Viettel kiên trì đưa kết nối số đến mọi cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo – nơi điều kiện tiếp cận công nghệ từng là một rào cản lớn đối với cơ hội học tập và phát triển của thế hệ trẻ.

Dự án Internet Trường học được Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2008, trong bối cảnh tỷ lệ người dân Việt Nam tiếp cận Internet mới đạt khoảng 24%, còn tại khu vực nông thôn con số này dưới 1%. Hàng chục nghìn trường học khi đó chưa có kết nối mạng, giáo viên và học sinh thiếu điều kiện tiếp cận học liệu số, nền tảng giáo dục trực tuyến và các phương thức giảng dạy hiện đại.

Từ nhận thức rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước, Viettel không chỉ triển khai hạ tầng Internet băng rộng cho trường học mà còn xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số toàn diện. Chương trình bao gồm kết nối cáp quang, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) – trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống hội nghị truyền hình và các nền tảng học tập trực tuyến như ViettelStudy, K12Online, EduPortal, SmartLMS.

Sau 17 năm triển khai liên tục, Internet Trường học đã tạo ra tác động xã hội sâu rộng. Gần 40.000 cơ sở giáo dục, tương đương 92% số trường học trên cả nước, được kết nối Internet, giúp 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận Internet, góp phần tăng tỷ lệ tiếp cận Internet ở Việt Nam từ 15% lên 85%, trực tiếp đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới.

Quan trọng hơn, dự án đã góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo cơ hội học tập công bằng giữa các vùng miền. Học sinh ở vùng sâu, vùng xa có thể học trực tuyến, tham gia các kỳ thi, tiếp cận kho học liệu số quốc gia như học sinh tại đô thị. Giáo viên được đào tạo kỹ năng số, từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học.

Thượng tá Võ Thanh Hải, Trưởng ban Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Viettel, cho biết: “Viettel không chỉ kết nối mạng, mà đang nối từng ánh mắt tò mò, từng giấc mơ nhỏ bé với một tương lai rộng mở thông qua chương trình Internet Trường học. Những học sinh vùng cao năm nào, hôm nay đã và đang trở thành những người trực tiếp kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng – nơi mỗi người đều có thể tự viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình.”

Bên cạnh tác động sâu rộng tại Việt Nam, Internet Trường học còn được Viettel mở rộng triển khai tại nhiều thị trường quốc tế nơi Tập đoàn đầu tư hạ tầng viễn thông. Trên hành trình Go Global, Viettel mang theo triết lý phát triển đã được kiểm chứng: kết nối giáo dục là nền móng cho phát triển bền vững. Tại các quốc gia như Lào, Campuchia, Mozambique, Tanzania, Burundi hay Peru, Viettel đã phối hợp với chính phủ sở tại và các tổ chức giáo dục để đưa Internet băng rộng đến hàng nghìn trường học, đặc biệt ở vùng nông thôn và khu vực khó tiếp cận.

Nhiều mô hình được “bản địa hóa” theo điều kiện từng quốc gia, từ kết nối hạ tầng, cung cấp thiết bị, đào tạo kỹ năng số cho giáo viên đến xây dựng các nền tảng học tập trực tuyến phù hợp với chương trình giáo dục địa phương.

Với tổng kinh phí triển khai gần 2.000 tỷ đồng, Internet Trường học không chỉ là một dự án trách nhiệm xã hội, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Viettel, gắn với mục tiêu phát triển con người, xây dựng nguồn nhân lực số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Việc dự án được trao Giải thưởng của năm tại Human Act Prize 2025 khẳng định giá trị bền bỉ của một sáng kiến lấy giáo dục làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ và lấy con người làm trung tâm. Đó cũng là cam kết lâu dài của Viettel trong hành trình kiến tạo tương lai, nơi kết nối không chỉ dừng ở hạ tầng, mà tiếp tục mở ra cơ hội, tri thức và hy vọng cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, nhấn mạnh: “Với Human Act Prize, khoảnh khắc nhận giải không phải là điểm kết, mà là điểm bắt đầu. Giải thưởng không sinh ra để khép lại bằng một nghi lễ, mà để mở ra một hành trình mới, đánh thức thêm nhiều hành động vì cộng đồng”.