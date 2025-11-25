Viettel đồng hành với người dân vùng thiên tai

(Ngày Nay) - Miền Trung và Tây Nguyên đang oằn mình trong đợt mưa lũ lịch sử, bên cạnh nỗ lực ứng cứu thông tin, đảm bảo liên lạc thông suốt ở mức cao nhất, Viettel các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai.

Gồng mình giữ mạch thông tin trong lũ dữ

Để ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, Viettel đã kích hoạt phương án bảo đảm thông tin với quy mô lớn tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Gần 6.000 máy phát điện cơ động đã được bố trí tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, bảo đảm duy trì năng lượng cho các trạm phát sóng ngay cả khi mất điện trên diện rộng. Bên cạnh đó, hơn 1.900 bình ắc quy dự phòng đã được chuyển bổ sung để tăng thời gian duy trì hoạt động của mạng lưới. Toàn vùng cũng đã được tăng cường 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống khẩn cấp.

Riêng tỉnh Khánh Hòa, Viettel triển khai thêm 4 drone vận tải để phục vụ vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm khi đường bộ bị chia cắt, đồng thời sử dụng hệ thống flycam hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, Viettel đã mở rộng khả năng roaming giữa các nhà mạng, giúp người dân đảm bảo liên lạc ngay cả khi một phần mạng lưới gặp sự cố do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Từ tâm lũ, Thượng tá Huỳnh Ngọc Thương, Giám đốc Viettel Khánh Hòa chia sẻ, những ngày qua trên địa bàn mưa lớn không dứt khiến mực nước dâng cao, nhiều địa bàn bị chia cắt hoàn toàn. Trong tình thế cấp bách ấy, nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân và hệ thống chỉ huy ứng phó thiên tai được đặt ở mức cao nhất. “Nhiều ngày liên tiếp chống chọi với những đợt mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, tập thể cán bộ, nhân viên Viettel Khánh Hòa vẫn kiên cường bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt nhất để quyết tâm giữ vững mạch sóng” Thượng tá Huỳnh Ngọc Thương nhấn mạnh.

Đơn vị đã chủ động quyết liệt ứng trực 24/24 và triển khai hàng loạt giải pháp khẩn cấp: Gia cố, nâng cao thiết bị tại các vị trí có nguy cơ ngập sâu; Tổ chức ém quân tại trạm, ứng trực sẵn sàng xử lý mọi sự cố bất ngờ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo thông tin luôn thông suốt phục vụ điều hành ứng cứu mưa lũ. Nhờ sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao độ, mạng lưới Viettel tại Khánh Hòa vẫn vận hành ổn định trong những thời điểm khó khăn nhất.

Vừa trải qua những ngày kiên cường phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 13 thiệt hại vô cùng lớn, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục đối mặt với trận lũ lịch sử. Nước dâng quá nhanh trong đêm, nhiều khu vực bị chia cắt, đường vào các trạm BTS không thể tiếp cận được để ứng cứu thông tin. Trung tá Phùng Văn Mẫn – Giám đốc Viettel Gia Lai cùng các đơn vị Viettel trên địa bàn từ kỹ thuật cho đến kinh doanh vẫn kiên cường chống lũ, triển khai nhiều phương án ứng cứu thông tin, và đã mở đường, tiếp nhiên liệu, hàn nối, kéo cáp ứng cứu xuyên đêm đảm bảo duy trì thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân. “Những hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ của Viettel Gia Lai phản ánh rõ nét triết lý “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội” của Viettel nói chung và Viettel Gia Lai nói riêng”, Trung tá Phùng Văn Mẫn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh không có điện lưới, mực nước tiếp tục dâng cao, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Thượng tá Phạm Việt Hùng – Giám đốc Viettel Đắk Lắk và lực lượng các đơn vị Viettel trên địa bàn từ kỹ thuật cho đến kinh doanh vẫn ém quân trực chiến, kiên cường chống lũ, triển khai nhiều phương án duy trì mạng lưới, thuê xe gầm cao, thuyền vận chuyển xăng dầu, máy phát điện để lên trạm bị chia cắt, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Đến cuối giờ chiều ngày 22/11, mạng lưới thông tin liên lạc tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk đã được khôi phục gần như hoàn toàn. Hiện chỉ còn một số trạm tại Khánh Hòa và Đắk Lắk do địa hình chia cắt khiến lực lượng chưa thể tiếp cận để thay thế thiết bị. Đội ngũ kỹ thuật Viettel vẫn duy trì trực 100%, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và vật tư, sẵn sàng triển khai ứng cứu ngay khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh công tác ứng cứu thông tin, tất cả các cửa hàng Viettel thuộc các tỉnh đang gặp thiên tai được bố trí thành điểm sạc pin miễn phí cho người dân địa phương.

Cứu sóng và cứu dân – Hai nhiệm vụ đều phải hoàn thành

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thương, Giám đốc Viettel Khánh Hòa cho biết, trong quá trình đi ứng cứu thông tin, anh em cũng kết hợp chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con bị cô lập, phương tiện của anh em kỹ thuật cũng sẵn sàng nhường cho việc cứu người dân khi cần thiết.

Cán bộ, nhân viên của đơn vị vẫn không thể quên được đêm 19/11 vừa qua, giữa lúc đang căng mình chống lũ, thông tin báo cứu hộ khẩn cấp được gửi đến về việc có người dân gặp nạn. Không chút do dự, các anh Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thành Phúc và Hoàng Đức Hiếu - Viettel Khánh Hòa đã dùng chính chiếc thuyền nhỏ của đội mình, lao vào vùng nước sâu giữa đêm mưa để cứu hai cháu bé đang mắc kẹt đến nơi an toàn.

Song song với nhiệm vụ ứng cứu thông tin, cứu hộ người dân tại Khánh Hòa, Viettel cũng triển khai drone chuyển hàng cứu trợ, cung cấp điện thoại vệ tinh phục vụ các vùng mất liên lạc, flycam hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị vận hành 5 thiết bị drone vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang, xã Diên Điền và Bác Ái Tây- đây là những khu vực ngập sâu khó tiếp cận bằng xuồng và cano. Tính đến hiện tại, các drone của Viettel đã thực hiện 300 chuyến bay, vận chuyển gần 3 tấn lương thực và hàng thiết yếu đến người dân.

Cộng tiền vào tài khoản, khuyến mại thẻ nạp, data giúp bà con vùng bị cô lập giữ liên lạc

Tính đến sáng 22/11/2025, Viettel Telecom đã liên tục ban hành chính sách khẩn cấp hỗ trợ khách hàng ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk giữ liên lạc trong lũ dữ. Theo đó, các thuê bao ở khu vực bị cô lập, được cộng 20.000 vào tài khoản để gọi, nhắn tin và vào mạng. Tổng số tiền hỗ trợ đã lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Viettel Telecom cũng áp dụng các chính sách như tặng 50% giá trị thẻ nạp, tặng 50% lưu lượng khi đăng ký các gói data để tiếp sức bà con vượt qua thiên tai. Đại diện Viettel Telecom cho biết, các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục được đánh giá và áp dụng để kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn cấp bách.