Công ty Năm Bảy Bảy - Hàng nghìn tỷ đồng tồn kho sẽ thành doanh thu trong giai đoạn 2026-2030

(Ngày Nay) - Tính đến hết ngày 31/12/2025, hàng tồn kho của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) đang ở mức 4.094 tỷ đồng (chiếm khoản 53% tổng tài sản) chủ yếu là chi phí sản xuất, đầu tư, xây dựng, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản chủ lực. Tuy nhiên, tất cả các dự án này đang trong quá trình triển khai đúng kế hoạch và sẽ chuyển thành nguồn tiền trong giai đoạn 2026 – 2030.

Ngày 20/4, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Thông qua nhiều quyết sách chiến lược cho giai đoạn 2026 – 2030.

Báo cáo của HĐQT Năm Bảy Bảy cho thấy, năm 2025 đánh dấu tín hiệu hồi phục tích cực của thị trường bất động sản sau giai đoạn khó khăn kéo dài, nhờ các chính sách tháo gỡ về tín dụng và pháp lý. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong giai đoạn thích nghi với quy định mới, khi nguồn cung còn hạn chế trong khi nhu cầu nhà ở thực vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, Năm Bảy Bảy cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, doanh thu đạt 397,5 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 24,7 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra (440%).

Về hoạt động triển khai dự án, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác pháp lý, đền bù và thi công tại các dự án trọng điểm như Sơn Tịnh, De Lagi, NBB II và NBB Garden III. Các vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án đã cơ bản được tháo gỡ và dự kiến hoàn thiện trong năm 2026.

Ở góc độ tài chính, Công ty duy trì ổn định dòng tiền thông qua kiểm soát thu – chi và tái cấu trúc nợ vay theo hướng chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, qua đó cải thiện khả năng thanh toán. Tỷ lệ nợ vay tài chính trên tổng tài sản được giữ ở mức 57% vào cuối năm 2025…

Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, kết quả năm 2025 cho thấy nỗ lực duy trì ổn định hoạt động và từng bước củng cố nền tảng phát triển của Năm Bảy Bảy cho giai đoạn tiếp theo.

Về kế hoạch năm 2026, HĐQT Năm Bảy Bảy cũng nhận định thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn và chưa thể phục hồi trong ngắn hạn, dù các chính sách pháp lý mới đã được ban hành. Sức mua yếu, tín dụng hạn chế và tâm lý thận trọng của người mua khiến thanh khoản thấp, trong khi nguồn cung dồi dào tạo áp lực cạnh tranh lớn.

Trong bối cảnh đó, Năm Bảy Bảy định hướng chiến lược kinh doanh theo hướng thận trọng và linh hoạt, tập trung duy trì hoạt động ổn định và bảo toàn nguồn lực tài chính để sẵn sàng cho chu kỳ phục hồi…

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng (giảm 4,4% so với năm trước) nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 10 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2025.

Chia sẻ về định hướng dòng tiền trong giai đoạn 2026–2030, ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy khẳng định, doanh nghiệp đang sở hữu nền tảng tài sản vững chắc, tạo dư địa lớn cho tăng trưởng trong các năm tới.

Tại thời điểm 31/12/2025, hàng tồn kho của Công ty đạt khoảng 4.094 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% tổng tài sản. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản trọng điểm, nguồn lực cốt lõi sẽ được chuyển hóa thành doanh thu trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

Theo đó, đặc thù của lĩnh vực bất động sản là chu kỳ đầu tư dài, đòi hỏi thời gian hoàn thiện pháp lý và triển khai trước khi ghi nhận doanh thu. “Quá trình phát triển một dự án có thể kéo dài từ vài năm đến 10 năm. Trong giai đoạn này, toàn bộ chi phí được tích lũy vào hàng tồn kho, tạo nền tảng cho doanh thu trong tương lai”, ông Ca nhấn mạnh.

Cũng tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông cũng đồng ý thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Cụ thể, công ty dự kiến mua lại tối đa 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc xử lý số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại và nhận được sự chấp thuận chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Năm Bảy Bảy có 100.159.795 cổ phiếu đang lưu hành và 315.861 cổ phiếu quỹ. Dựa trên tỷ lệ đề xuất, ước tính doanh nghiệp sẽ mua lại tối đa 6.009.588 cổ phiếu. Việc giảm vốn điều lệ qua hình thức mua lại cổ phiếu được thực hiện với mục đích gia tăng giá trị cho các cổ đông hiện hữu.