Hoàng Hà Mobile: Doanh thu gần nghìn tỷ, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chưa tới 250 triệu đồng

(Ngày Nay) - Với doanh thu đạt gần 5.000 tỷ đồng nhưng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức chưa tới 250 triệu đồng, Hoàng Hà Mobile được đưa vào danh sách kiểm tra chuyên ngành của Cục Thuế - Bộ Tài Chính.

Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu thua lỗ kéo dài hoặc lợi nhuận thấp. Theo đó, cơ quan này công khai danh sách 302 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng báo lỗ trong hai năm liên tiếp 2023–2024.

Đồng thời, Cục Thuế cũng công bố Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026, trong đó có Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà (Hoàng Hà Mobile).

Doanh thu nghìn tỷ, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chưa tới 250 triệu đồng

Thị trường sản phẩm công nghệ hiện có mức độ cạnh tranh cao, ngay cả các doanh nghiệp lớn cũng đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hoàng Hà Mobile vẫn duy trì được doanh thu ở quy mô hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên mức đóng góp ngân sách thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp còn tương đối thấp.

Cụ thể, năm 2024, doanh thu của Hoàng Hà Mobile giảm 906 tỷ đồng, tương đương 18,6% so với năm 2023, xuống còn 3.955 tỷ đồng. Nhờ giá vốn hàng bán giảm, lợi nhuận gộp của công ty tăng từ 284 tỷ đồng lên 292 tỷ đồng.

Trong kỳ, dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, nhưng doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 4,1 tỷ đồng lên 7,2 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính giảm từ 25,3 tỷ đồng xuống 24,1 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần 2,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ thuần 5 tỷ đồng của năm trước.

Cùng với khoản thu nhập khác 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Hoàng Hà Mobile đạt 2,6 tỷ đồng, tăng so với mức 446 triệu đồng của năm 2023. Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận thu nhập khác 6,1 tỷ đồng, góp phần giúp kết quả kinh doanh không bị thua lỗ.

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ở mức thấp, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2024 đạt 1,6%, trong khi năm 2023 là 0,34%.

Do đó, dù doanh thu duy trì ở mức cao, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoàng Hà Mobile trong năm 2024 và 2023 lần lượt là 748 triệu đồng và 235 triệu đồng.

Ai là chủ của Hoàng Hà Mobile?

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại Hoàng Hà (Hoàng Hà Mobile) được thành lập vào cuối năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Theo cập nhật ngày 24/11/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 120 tỷ đồng. Thông tin về cơ cấu cổ đông chưa được công bố. Ông Hoàng Hữu Huỳnh hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Trong thời gian dài, theo dữ liệu thuế, tổng số lao động của doanh nghiệp được ghi nhận là 10 người, trong khi hệ thống cửa hàng có quy mô lớn.

Trên website, Hoàng Hà Mobile giới thiệu CEO Hoàng Hữu Huỳnh bắt đầu kinh doanh đồ điện tử từ năm 1996. Sau đó, Hoàng Hà Mobile được thành lập và từng bước trở thành địa chỉ quen thuộc của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cho biết đang cung cấp các sản phẩm công nghệ chính hãng đa dạng, đi kèm mức giá cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Sau gần 25 năm phát triển, Hoàng Hà Mobile đã mở rộng mạng lưới với hơn 120 chi nhánh trên toàn quốc, bao gồm hai trung tâm bảo hành tại Hà Nội và một trung tâm tại TP.HCM.

Theo giới thiệu, hệ thống cửa hàng của Hoàng Hà Mobile cung cấp sản phẩm với mức giá thấp hơn khoảng 15–20% so với thị trường, đồng thời hướng tới đảm bảo uy tín và chất lượng đối với người tiêu dùng.