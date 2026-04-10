Giao hàng Tiết kiệm: Doanh thu 6.294 tỷ đồng, ghi nhận lỗ 153 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Cục Thuế - Bộ Tài Chính vừa đề cập đến 302 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng báo lỗ, đồng thời công bố danh sách kiểm tra chuyên ngành, trong đó có Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm.

Cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu thua lỗ kéo dài hoặc lợi nhuận mỏng. Theo đó, cơ quan này công khai danh sách 302 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng báo lỗ trong hai năm liên tiếp 2023–2024.

Cùng với đó, Cục Thuế cũng công bố Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026, trong đó có Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm.

Doanh thu đạt 6.294 tỷ đồng, phát sinh khoản lỗ 153 tỷ đồng

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, thị trường chuyển phát nhanh tại Việt Nam ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, tạo nên mức độ cạnh tranh cao. Thị trường này được dự báo có thể đạt quy mô 2,19 tỷ USD vào năm 2027.

Dù gia nhập thị trường muộn, Công ty TNHH Giao hàng Tiết kiệm đã nhanh chóng mở rộng hoạt động và vươn lên nhóm doanh nghiệp dẫn đầu. Năm 2022, doanh nghiệp đạt doanh thu 8.600 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021 và cao gấp nhiều lần so với giai đoạn trước.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 620 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2021 và tăng đáng kể so với năm 2017.

Tuy nhiên, từ năm 2023, tốc độ tăng trưởng doanh thu có dấu hiệu chậm lại khi đạt 8.664 tỷ đồng. Sang năm 2024, doanh thu giảm 2.370 tỷ đồng, tương đương 27,4%, xuống còn 6.294 tỷ đồng.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp có xu hướng giảm mạnh, từ mức 15,4% năm 2023 xuống còn 5,4% năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu.

Trước bối cảnh này, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chi phí. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 546 tỷ đồng xuống còn 463 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm từ 101 tỷ đồng xuống 91,3 tỷ đồng. Tuy vậy, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ 153 tỷ đồng trong năm.

Giao hàng Tiết kiệm là một trong những trường hợp thuộc nhóm doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng phát sinh thua lỗ như Cục Thuế đã nêu.

Bức tranh cổ đông và hành trình phát triển của Giao hàng Tiết kiệm

Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm được thành lập ngày 21/5/2013 tại tòa nhà VTV, số 8 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Phạm Hồng Quân.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của công ty là 500 triệu đồng, với cơ cấu cổ đông gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng (40%), ông Phạm Hồng Quân (40%), bà Tống Thị Ngọc Ánh (5%) và bà Nguyễn Minh Nguyệt (15%).

Đến ngày 4/6/2020, vốn điều lệ của công ty tăng lên 12,9 tỷ đồng. Cổ đông nước ngoài được ghi nhận là Parcel Delivery Services (Singapore) Pte. Ltd.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng được thành lập ngày 5/7/2007, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quản lý vận hành nhà chung cư. Hiện doanh nghiệp này đang trong trạng thái tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Trước thời điểm tạm ngừng, vào ngày 7/3/2022, công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng với một nhân sự duy nhất. Ông Nguyễn Tiến Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật.

Năm 2022, Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm được công nhận là “Thương hiệu quốc gia”, đóng góp 16,44% doanh thu toàn ngành. Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái ứng dụng GHTK Mobility, phục vụ hàng triệu nhà bán lẻ trực tuyến và hơn 70 triệu người tiêu dùng trên cả nước.Trong năm 2024, một số người dùng và chủ shop online phản ánh về tình trạng hàng hóa bị ùn ứ, thời gian lưu kho kéo dài và việc giao hàng chưa đúng hẹn.

Trước thông tin này, đại diện Giao hàng Tiết kiệm cho biết, trong giai đoạn cao điểm cận Tết, lượng đơn hàng tăng đột biến đã ảnh hưởng đến hoạt động vận hành. Do đó, doanh nghiệp phải tạm ngừng nhận đơn tại một số khu vực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đầu tháng 1/2026, báo cáo về chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2025 đối với 10 doanh nghiệp lớn (chiếm hơn 80% thị phần) đã được công bố.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2025, Viettel Post và SPX Express không ghi nhận trường hợp bưu gửi thất lạc hoặc hư hỏng, trong khi Giao Hàng Tiết Kiệm có thời gian giao hàng trung bình nhanh nhất.