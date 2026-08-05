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Đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án.

Phương án 1: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Đối với dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, Bộ Nội vụ cũng đề xuất hai phương án.

Phương án 1, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết; hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027. Thời gian nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2027 và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và nhân dân; trong đó, lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng trên thì dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24/11/2026. Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9/2027 và ngày 1/9 hoặc 3/9/2027.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.

Các dịp nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

PV
Bộ Nội vụ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam Tết Âm lịch Quốc khánh

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