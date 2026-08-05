Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn tại núi Bà Đen chính thức khai mạc vào ngày 8/8

(Ngày Nay) - Sáng 8/8/2026, triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" sẽ chính thức khai mạc tại đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh. Triển lãm quy tụ 414 tác phẩm gốm tâm linh của nghệ sĩ Tuấn Gốm, trong không gian nghệ thuật sắp đặt nghệ thuật trên đỉnh núi quy mô lớn nhất Việt Nam.

Những ngày đầu tháng 8, không khí trên đỉnh núi Bà Đen trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn hẳn khi hàng trăm tác phẩm gốm được các nghệ nhân, đội ngũ kỹ thuật đang tỉ mỉ sắp đặt và hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước ngày khai mạc triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian".

Chính thức khai mạc vào sáng ngày 8/8/2026, "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" là không gian trưng bày 414 tượng gốm mang cảm hứng Phật giáo do nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (Tuấn Gốm) cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) thực hiện. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9/2026, và hứa hẹn là triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Hơn 400 tạo tác gốm tại triển lãm sẽ dẫn dắt du khách bước vào hành trình khám phá di sản thủ công nhiều trăm năm lịch sử. Gây ấn tượng đặc biệt là 50 tác phẩm "Kinh Gốm" được lấy cảm hứng từ khuôn diện Phật khắc chìm 365 chữ Chú Đại Bi, gợi nhắc rằng Phật pháp luôn hiện hữu trong thân tâm mỗi con người. Trong khi đó, Bộ sưu tập 95 tượng Phật Mình Chim là ẩn dụ về hành trình giác ngộ giữa dòng chảy cuộc sống và 269 tượng Chú Tiểu cùng các tượng Phật khác với nụ cười hồn nhiên và thần thái an nhiên, lan tỏa tinh thần bình yên, hoan hỷ.

Đứng sau không gian nghệ thuật đặc biệt này là nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (nghệ danh Tuấn Gốm, sinh năm 1981 tại Hải Dương), tốt nghiệp Khoa Gốm, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và nhiều năm theo đuổi hành trình sáng tạo gốm Phật bằng một ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn từng gây tiếng vang với nhiều triển lãm cá nhân điêu khắc gốm như Bản thảo người (2008), Bữa tiệc nghệ thuật (2009), Giấc mơ Phật (2011), Tầm nhìn (2012), Di cư (2013)...

Qua đôi bàn tay tài hoa của anh cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng, đất sét được "thổi hồn" thành những tác phẩm vừa mang vẻ đẹp truyền thống, vừa chuyển tải chiều sâu triết lý Phật giáo.

Được xem là cái nôi lưu giữ hồn gốm Việt, làng gốm Phù Lãng tại Bắc Ninh với lịch sử hơn 700 năm nổi tiếng bởi chất gốm mộc mạc, men da lươn đặc trưng và kỹ thuật nung bằng lò than củi truyền thống. Việc lựa chọn chất liệu gốm Phù Lãng trong các sáng tạo của nghệ sĩ Tuấn Gốm trong triển lãm không chỉ tôn vinh một di sản thủ công lâu đời, mà còn tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen.

414 tác phẩm là 414 hình hài độc bản, mỗi tác phẩm mang một câu chuyện và triết lý nhân sinh riêng, được khắc họa bằng ngôn ngữ tạo hình đậm tinh thần Phật giáo. Đằng sau không gian nghệ thuật ấy là hành trình bền bỉ của những người nghệ nhân làng gốm Phù Lãng: từ những vòng xoay đất miệt mài, ngọn lửa đỏ trong lò nung đến biết bao lần thử nghiệm, chỉnh sửa, thậm chí bắt đầu lại từ đầu sau những lần đổ vỡ. Để đất hóa thành tượng, để những pho tượng vô ngôn cất lên "thanh âm thế gian", không chỉ cần tài năng mà còn cần sự nhẫn nại, lòng thành kính với nghề và niềm tin bền bỉ vào giá trị của di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong từng đường nét gốm là dấu ấn của thời gian, hơi ấm của lửa và tâm huyết lặng thầm của những người gìn giữ hồn di sản.

Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm lần đầu tiên có tại núi Bà Đen. Tại đây, du khách có thể tham gia workshop làm gốm cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng, thưởng thức chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động tương tác, vui chơi có thưởng hấp dẫn.

Bà Đào Thị Việt, Tổng Quản lý Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, cho biết: "Việc đưa triển lãm ‘Kinh gốm – Thanh âm thế gian’ đến núi Bà Đen là cách để di sản tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại, thông qua một không gian nơi đất, lửa, bàn tay người nghệ sĩ và tinh thần Phật giáo hòa quyện. Mỗi tác phẩm gốm không chỉ kết tinh công sức, sự sáng tạo và tâm huyết của các nghệ nhân, mà còn gửi gắm những triết lý sâu sắc của Phật pháp và đời sống nhân sinh. Chúng tôi hy vọng mỗi tác phẩm sẽ trở thành cầu nối để du khách cảm nhận vẻ đẹp của di sản, tìm thấy sự an yên và nguồn năng lượng tích cực trên đỉnh núi thiêng Nam Bộ”.

Thông qua "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" - triển lãm nghệ thuật gốm tâm linh quy mô chưa từng có tại Việt Nam, núi Bà Đen tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến giao thoa giữa văn hóa và tâm linh, nơi các giá trị di sản được tôn vinh, lan tỏa và tiếp tục được làm mới trong đời sống đương đại.

Những năm gần đây, Sun World Ba Den Mountain liên tục tổ chức các hoạt động góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản như: Chợ Lá, Lễ hội Nghệ nhân tạo hình trái cây, các triển lãm đèn đăng, triển lãm ký ức lịch sử, cùng nhiều sự kiện văn hóa sáng tạo diễn ra quanh năm. Chuỗi hoạt động này không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn góp phần tôn vinh văn hóa Việt, tạo thêm sức hút cho du lịch Tây Ninh và đưa núi Bà Đen trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của khu vực Nam Bộ.