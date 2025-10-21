Cùng các em thiếu nhi kể chuyện sách, lan tỏa tình yêu sách

(Ngày Nay) - Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 do báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức, khởi động từ tháng 6 năm 2025 đã thu hút hàng ngàn thiếu nhi tham gia. Sau hơn ba tháng phát động, ban tổ chức đã có tổng kết đợt 1 và tiến hành trao giải cho các bé có bài thi tốt, giàu cảm xúc, tạo được ấn tượng.

Trong lần trao giải đợt 1 cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025, bé Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh đến từ Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức (Hà Nội) đã đoạt giải Nhất. Bài dự thi của bé Quỳnh Anh là giới thiệu bộ sách "Những anh hùng tuổi trẻ".

Đúng ngày lễ 20/10, sau lễ chào cờ đầu tuần của thầy cô giáo và học sinh khối tiểu học, Trường tiểu học - THCS Xanh Tuệ Đức, đại diện Báo Phụ nữ TP.HCM đã tặng giải Nhất (đợt 1) cho em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh tại trường.

Với giọng kể trong trẻo, truyền cảm và lối diễn đat tự nhiên, cô bé đã vượt qua các anh chị lớn hơn để giành giải Nhất. Quỳnh Anh chia sẻ: “Con thích các thiết bị điện tử, nhưng chỉ có sách mới là không gian tri thức vô giá. Con cảm ơn ban tổ chức đã mở ra một sân chơi bổ ích. Từ cuộc thi này mà con đọc thêm nhiều sách thiếu nhi hơn. Con mong sẽ có thêm nhiều bạn, nhiều anh chị trong và ngoài trường tham dự cuộc thi để không chỉ giành giải thưởng mà còn khám phá thêm nhiều điều thú vị từ những trang sách hay”.

Chị Đoan Trang (mẹ của Quỳnh Anh) cho biết, trước đây cháu nhát, hay ngại khi phải nói trước đám đông. Nhưng từ khi đến trường, cháu đã được các thầy cô hướng dẫn kỹ năng và tạo cơ hội cho cháu thuyết trình nhiều hơn. Trước khi dự thi, cháu còn học cách kể chuyện sinh động, tự nhiên trước đông người.

Ông Nguyễn Văn Sâm (ông nội của Quỳnh Anh) cho hay: “Trong chiến tranh chống Mỹ, Hà Tĩnh quê tôi là đất lửa, có những đóng góp bi tráng cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Tiêu biểu nhất là địa danh “Ngã ba Đồng Lộc” gắn với sự hy sinh anh hùng của 10 nữ thanh niên xung phong. Gia đình tôi hướng cháu ôn lại lịch sử quê hương, nên cháu đã chọn kể chuyện “Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc” trong bộ sách Những anh hùng trẻ tuổi”.

Ngoài Quỳnh Anh, ban tổ chức còn trao giải thưởng đợt 1 cho các em Mai Nguyễn Quốc Bảo (giải nhì, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang), hai giải ba cho bé Huỳnh Phúc An (Trường tiểu học Bùi Văn Ba, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Hân (Trường THCS Nguyễn Xuân Thương, thành phố Huế). Ngoài ra còn có giải phụ dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, giải chị em cùng dự thi.

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi dành cho các bé từ 5 tới 15 tuổi trên toàn quốc. Các bạn nhỏ có thể kể lại câu chuyện mình yêu thích, đóng vai một nhân vật ấn tượng trong câu chuyện đã đọc hay kể lý do mình yêu thích một quyển sách nào đó. Thể loại sách đa dạng, các em có thể chọn sách thiếu nhi là truyện cổ tích, truyện lịch sử hay truyện ngắn hiện đại.

Hình thức thi cũng khá đơn giản, chỉ cần thực hiện một video ngắn chừng 3 - 10 phút, quay bằng điện thoại tại nhà, lớp học hay bất kỳ không gian quen thuộc nào của các em. Có thể quay một mình hoặc quay cùng cha mẹ, thầy cô, bạn bè.

Thông qua cuộc thi ban tổ chức mong muốn giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khả năng ngôn ngữ, tư duy kể chuyện và sự tự tin thể hiện bản thân. Đây cũng là dịp để gia đình gắn kết, cùng chia sẻ những câu chuyện hay, ý nghĩa.

Các em đoạt giải nhất, nhì, ba trong đợt 1 sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết năm tổ chức tại TP.HCM, dự kiến vào tháng 1 năm 2026. Bé đoạt giải nhất sẽ nhận giải thưởng 10 triệu đồng.