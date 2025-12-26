Thủ tướng: Tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo

(Ngày Nay) - Biểu dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo.

Sáng 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực để trở thành những công dân hữu ích, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng dự buổi gặp mặt có: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đặc biệt có 91 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cả nước.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10 năm qua các đoàn học sinh dự thi quốc tế, các môn văn hóa, khoa học cơ bản đã đạt 434 giải quốc tế, trong đó có 132 huy chương Vàng, 169 huy chương Bạc, 133 huy chương Đồng và các bằng khen.

Nhiều học sinh xuất sắc đã được huy chương Vàng liên tiếp trong 2 năm hoặc đạt các điểm cao nhất, có học sinh đã dành huy chương Vàng ngay khi đang học lớp 10.

Trong năm học 2024-2025, Việt Nam có 7 đoàn tham dự các Olympic khu vực, quốc tế ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học với 37/37 lượt học sinh tham gia và tất cả các em đều đoạt giải, trong đó các em học sinh đoạt 13 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng.

Đặc biệt cả 4/4 em tham dự Olympic Hóa học Quốc tế đều đoạt huy chương Vàng, thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Tại Cuộc thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế lần đầu tiên Việt Nam tham dự, có 8 thành viên đội tuyển quốc gia dự thi và đã đưa Việt Nam vào xếp thứ 4/60 nước tham dự.

Năm 2025, lần đầu tiên Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba.

Trong số 91 em học sinh tham gia cuộc gặp mặt, có 10 em đã tham gia và đạt giải trong các kỳ thi quốc tế liên quan đến thể thao, âm nhạc, nghệ thuật và các lĩnh vực khác.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế bày tỏ vinh dự được Thủ tướng gặp mặt động viên; cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đã quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục, chăm sóc, bồi dưỡng, tạo cơ hội để các em chinh phục các đỉnh cao tri thức.

Các em cũng thể hiện rõ nhận thức, trách nhiệm của mình trong chặng đường tiếp theo, không chỉ vì sự phát triển của bản thân, với niềm đam mê mà cả trách nhiệm xã hội, đất nước. Các em nguyện tiếp tục phấn đấu trở thành những công dân có tri thức, có bản lĩnh và có ước mơ đóng góp để Tổ quốc ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí phấn khởi của những ngày cuối năm 2025, chuẩn bị bước sang năm mới 2026, cả nước nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI và Đại hội XIV của Đảng, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý vị đại biểu, đặc biệt là các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bày tỏ tự hào về các học sinh đoạt giải quốc tế - những chiến binh sao vàng trên mặt trận tài năng, trí tuệ, Thủ tướng cho biết truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử và là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của dân tộc ta.

Thủ tướng nhắc lại câu nói của danh sỹ Thân Nhân Trung “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” và của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng, Nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực, “đức-trí-thể-mỹ” của mỗi con người. Đó cũng là yếu tố quan trọng nhất bảo đảm sự thành công trong đột phá phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, nền giáo dục của nước ta đã không ngừng phát triển và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng. Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng.

Việt Nam đạt được những thành tích nổi bật tại các kỳ thi khoa học, kỹ thuật, thể thao, văn hóa nghệ thuật trong nước, khu vực và quốc tế, đặc biệt tại các kỳ thi Olympic. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học trên toàn thế giới với số lượng huy chương liên tục tăng.

Điểm tên nhiều trường học là những cái nôi sinh ra nhiều học sinh giỏi quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh những tấm huy chương quý giá, đầy tự hào của các em là kết tinh của trí tuệ, ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, cùng sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng.

Thành tích cũng được vun đắp bởi sự tận tâm chăm lo của thầy cô, nhà trường, gia đình và toàn xã hội; không chỉ là niềm tự hào của từng em học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục phổ thông ngày càng được nâng cao, cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài của nước nhà. Điều đó cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh phát huy truyền thống hiếu học, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, vun đắp niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của các em và các nhà trường trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tích của nền giáo dục nước nhà và thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cho biết để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về các quyết sách tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực then chốt, trong đó, con người được xác định là yếu tố quan trọng nhất và mang tính quyết định.

Cho rằng bối cảnh quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc, đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cấp thiết đối với giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng nói riêng, Thủ tướng lưu ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài, nhất là phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành một xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan và ưu tiên hàng đầu để chúng ta đạt được mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian tới, để thực hiện thành công các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo.

Trong đó phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; xác định rõ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng.

Tiếp đó, các bên liên quan cần chú trọng phát hiện, tuyển chọn các thầy cô giáo, các huấn luyện viên tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm để đào tạo, bồi dưỡng học sinh tài năng, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập và tại các đấu trường trong nước, quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trình Thủ tướng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tài năng cho ngành văn hóa nghệ thuật, thể thao, đảm bảo các chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên và các chuyên gia thể thao, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích thể thao quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng cao; tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ học tập, công hiến, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các em học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước, Thủ tướng cho rằng, tương lai tươi đẹp đang chờ đón các em. Thủ tướng đề nghị các em hãy noi theo những tấm gương sáng của các thế hệ đi trước và phát huy thành tích đạt được; luôn tự tin, tự hào, chăm chỉ, chuyên cần, cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt; giữ vững niềm tin, làm tròn trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng mong muốn các em hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức và giới hạn của bản thân để gặt hái thành công lớn hơn, chinh phục đỉnh cao hơn. Các em hãy học để có phẩm chất đạo đức tốt, trí tuệ sáng tạo, sức khỏe dồi dào và tâm hồn nhân ái, lan toả tính nhân văn trong trí tuệ; học để tự khẳng định mình, trở thành những công dân hữu ích, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, giành được nhiều thành tích hơn nữa trong học tập, rèn luyện, chinh phục đỉnh cao, để đất nước có những chủ nhân tương lai thực sự siêng năng, tài giỏi, luôn sống, học tập, làm việc cống hiến hết mình, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.