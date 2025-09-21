Củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - CH Séc

(Ngày Nay) - Từ ngày 18-21/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, dẫn đầu thăm, làm việc tại Cộng hòa (CH) Séc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại CH Séc, ngày 19/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil và hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Skopececk.

Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Séc đều nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược vào tháng 1/2025; khẳng định Séc luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam - đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng của Séc tại Đông Nam Á. Lãnh đạo Nghị viện Séc ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Séc với những giá trị nổi bật, đó là chăm chỉ, cần cù, được người dân Séc yêu quý và coi là một bộ phận của xã hội Séc.

Bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Thượng viện và Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc - một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Séc đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước.

Hai bên đánh giá cao việc kim ngạch thương mại hai chiều đang phát triển mạnh mẽ, đạt trên 2 tỷ USD năm 2024, tăng 78% so với năm 2023; và ngày càng nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, điển hình là dự án nhà máy sản xuất ô tô của Tập đoàn Skoda; khẳng định với độ mở của hai nền kinh tế, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, dược phẩm, hóa chất, công nghệ cao...

Hai bên đã dành thời gian trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc, phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Séc về hợp tác kinh tế; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, lao động, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân và hợp tác Nghị viện và sớm mở đường bay thẳng Việt Nam - Séc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ cảm ơn và mong muốn chính quyền các cấp của Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc hội nhập sâu rộng; đề nghị Séc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam. Cùng với việc thông tin về chính sách của Việt Nam miễn thị thực 45 ngày cho khách du lịch Séc kể từ ngày 15/8/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Séc tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh vào Séc cho công dân Việt Nam.

Đáp lại đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc khẳng định sẽ hết sức quan tâm và thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và Ủy ban châu Âu (EC) xem xét gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Về hợp tác Nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban và các nhóm nghị sĩ hữu nghị để chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát; phối hợp ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Séc có kế hoạch thăm Việt Nam vào cuối năm 2025 và trân trọng mời lãnh đạo Hạ viện Séc thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

* Trước đó, vào chiều 18/9, ngay khi đến thủ đô Praha, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Séc và dự Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên kiều bào do Đảng bộ tại Séc tổ chức.

Báo cáo về công tác của Đại sứ quán và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Séc, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định quyết tâm của Đại sứ quán tích cực triển khai các chủ trương, Nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy hội nhập quốc tế, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo; đồng thời tiếp tục là cầu nối hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp quan trọng vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Séc; khẳng định Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội xúc động, tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng người Việt Nam tại Séc; khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc; bày tỏ niềm tin với truyền thống đoàn kết, gắn bó, cộng đồng sẽ tiếp tục lớn mạnh và khẳng định mạnh mẽ vị thế, vai trò và hình ảnh Việt Nam tại Séc.

Trong không khí trang trọng, xúc động và tự hào tại Lễ trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên kiều bào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao các chia sẻ tâm huyết của các đảng viên luôn giữ vững tinh thần kiên trung, niềm tin sắt son vào đường lối của Đảng; bày tỏ mong muốn các đảng viên kiều bào tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, góp phần xây dựng cộng đồng lớn mạnh và đoàn kết.

Trong thời gian công tác, đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Cheb, nơi Thị trưởng Jan Vrba tiếp đón tại Tòa thị chính.

Trong phát biểu chào mừng, ông Vrba nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa cộng đồng người Việt và người dân Cheb. Ông khẳng định quan hệ Việt Nam - CH Séc vốn mang tính hữu nghị, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác gần gũi nhất của Séc tại Đông Nam Á. Cộng đồng người Việt tại Cheb đã hội nhập sâu rộng, trở thành bạn bè, sinh viên, người lao động và đối tác đáng tin cậy của thành phố. Ông cũng đánh giá cao những thành tựu học tập, thể thao, văn hóa của thế hệ trẻ người Việt, cho rằng sự cần cù, tỉ mỉ và lịch thiệp của cộng đồng này đã góp phần làm phong phú đời sống xã hội địa phương.

Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ song phương Việt Nam – Séc mang tính chiến lược trong chính sách đối ngoại của hai nước.