Đà Lạt hạn chế xe khách trên 29 chỗ vào khu vực trung tâm

(Ngày Nay) - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt, trong đó đáng chú ý là việc cấm xe khách trên 29 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông vào nhiều tuyến phố trung tâm và tổ chức phân luồng theo các hướng thay thế nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm mỹ quan đô thị và nâng cao năng lực lưu thông.

Phương án sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/8/2026 sau khi được UBND tỉnh chỉ đạo và nhận được sự thống nhất của UBND các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Theo Thông báo số 934/TB-SXD, Sở Xây dựng sẽ tổ chức cấm đỗ xe trên 29 chỗ trong khu vực trung tâm thông qua hệ thống biển Zone tại các tuyến Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Cừ và các vị trí cửa ngõ ra, vào khu vực cấm. Đồng thời, xe khách trên 29 chỗ (trừ xe buýt) sẽ bị hạn chế lưu thông trên nhiều hướng để giảm áp lực tại các điểm thường xuyên ùn tắc như vòng xoay Đài Phun nước, nút giao đường 3/2 - Phan Đình Phùng, đường Bùi Thị Xuân và Hai Bà Trưng.

Cụ thể, biển cấm xe trên 29 chỗ sẽ được lắp trên đường Bùi Thị Xuân theo khung giờ 19 giờ - 21 giờ theo hướng về Ngã 5 Đại học; đầu đường Hai Bà Trưng hướng về đường Tản Đà; trên đường Phan Đình Phùng cấm xe đi thẳng ra đường 3/2; trên đường Tản Đà cấm xe trên 29 chỗ rẽ phải ra Phan Đình Phùng; đầu đường Nguyễn Văn Cừ cấm xe từ khu vực nút giao Việt Anh rẽ trái vào Nguyễn Văn Cừ và trên đường 3/2 cấm xe trên 29 chỗ rẽ phải vào Nguyễn Văn Cừ. Các phương tiện sẽ được định hướng di chuyển theo các tuyến Ngô Quyền và Đinh Tiên Hoàng để giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Song song, Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phương án cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông trong các khung giờ cao điểm 6-8 giờ, 10-12 giờ và 16-18 giờ tại các nút Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ, góp phần giảm xung đột giao thông tại khu vực trung tâm.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến, đại diện UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thống nhất với toàn bộ phương án cấm và phân luồng xe trên 29 chỗ, đồng thời kiến nghị bố trí biển báo trên các trụ gắn camera, đèn tín hiệu giao thông để tăng tầm quan sát và thu hồi các biển báo cũ nhằm tránh chồng chéo. Địa phương cũng đánh giá việc cấm xe tải 1,5 tấn theo giờ thời gian qua đã góp phần chống ùn tắc mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo UBND phường Cam Ly - Đà Lạt cũng thống nhất chủ trương cấm xe trên 29 chỗ vào khu vực trung tâm, song đề nghị Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục đánh giá lưu lượng trên các tuyến thay thế như Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng để tránh phát sinh ùn tắc cục bộ. Đối với phương án cấm xe tải theo giờ, phường kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoặc bổ sung trường hợp ưu tiên đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhằm hài hòa giữa phát triển kinh tế và tổ chức giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, việc điều hướng phương tiện sang các tuyến đáp ứng điều kiện hạ tầng sẽ giúp tối ưu năng lực khai thác mạng lưới giao thông, tái cấu trúc vận tải hành khách, hạn chế tình trạng xe lớn lưu thông trong khu vực đông dân cư, đồng thời đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp và du khách nắm rõ quy định trước khi triển khai.

Đối với việc cấm xe tải 1,5 tấn theo giờ, Phòng Cảnh sát giao thông nhận định biện pháp này thời gian qua đã tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa vẫn có thể bố trí vào các khung giờ khác, không gây gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đô thị Đà Lạt là trung tâm tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Đây cũng là một trong những trung tâm du lịch lớn và sôi động nhất cả nước. Bởi vậy trong những ngày nghỉ lễ, tết và mùa du lịch hè, đô thị này thường xuyên xảy ra tình trạng giao thông quá tải, ùn ứ cục bộ. Một trong những nguyên nhân do các phường tiện vận tải hành khách cỡ lớn di chuyển, đậu đỗ trên các tuyến phố chật hẹp của đô thị cổ, với các tuyến đường chật hẹp của phố núi này.