Đặc phái viên LHQ tại Haiti kêu gọi HĐBA hành động khẩn cấp

Ngày 8/3, người đứng đầu Văn phòng tổng hợp Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH), bà María Isabel Salvador, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an (HĐBA) hành động khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng tại đất nước Caribe này.

Phát biểu tại một cuộc họp kín, bà Salvador nêu bật mức độ bạo lực “chưa từng có” và những mối đe dọa nổi lên từ các băng nhóm tội phạm ở Haiti. Theo bà, cần phải triển khai ngay “một sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia” tại Haiti và do Kenya dẫn đầu. Bà cũng cho biết vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Thủ tướng Haiti Ariel Henry và đã yêu cầu chính quyền cùng phe đối lập thực hiện một cuộc đối thoại hòa bình, mang tính xây dựng.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Kenya William Ruto cũng đã khẳng định sẵn sàng triển khai sứ mệnh tại Haiti.

Haiti đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do bất ổn an ninh và gia tăng bạo lực. Bạo lực đã khiến cảng chính của nước này phải đình chỉ hoạt động, gây khó khăn hơn cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo. LHQ cảnh báo hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Haiti có nguy cơ sụp đổ khi nhiều trung tâm y tế đã phải đóng cửa hoặc giảm mạnh hoạt động do thiếu hụt nhân lực và nguồn lực y tế để điều trị cho bệnh nhân và những người bị thương.

Theo thông báo của Chương trình Lương thực LHQ (WFP), hơn 20 xe tải chở các thiết bị thiết yếu, thuốc men và thực phẩm đang bị mắc kẹt ở thủ đô Port-au-Prince do tình trạng mất an ninh.

Trước đó, Chính phủ Haiti đã gia hạn thêm 1 tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince từ ngày 7/3 do bạo lực từ các băng nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince. HĐBA đã họp khẩn và bày tỏ quan ngại về tình hình nguy cấp ở Haiti.